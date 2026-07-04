Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Canadá vs. Marruecos
Marruecos viene de superar a Países Bajos desde los doce pasos e irá por los cuartos de final ante uno de los anfitriones. Los detalles en la nota.
Canadá y Marruecos juegan este sábado, desde las 14 (hora de Argentina), en Houston, por los octavos de final del Mundial 2026.
El partido, que será el primer de esta instancia y definirá el primer clasificado a cuartos de final, será televisado por DSports, señal que transmite los 104 encuentros del torneo. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Paraguay y Francia.
El seleccionado canadiense, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, accedió a la fase eliminatoria tras finalizar segundo en el Grupo B, por detrás de Suiza.
En los 16avos de final consiguió un triunfo agónico al derrotar 1 a 0 a Sudáfrica gracias al gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento, resultado que le permitió clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.
Marruecos, por su parte, también fue segundo del Grupo C, detrás de Brasil, y volvió a demostrar que es uno de los seleccionados más competitivos del torneo. En los 16avos protagonizó otro de los grandes batacazos al eliminar a Países Bajos por penales (3-2), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.
Los africanos intentarán dar un nuevo paso histórico y regresar a los cuartos de final, instancia que alcanzaron por última vez en Qatar 2022, cuando terminaron haciendo historia al convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales de un Mundial.
Cómo ver en vivo Canadá vs. Marruecos sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
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