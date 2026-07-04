Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Canadá vs. Marruecos

Los africanos intentarán dar un nuevo paso histórico y regresar a los cuartos de final, instancia que alcanzaron por última vez en Qatar 2022, cuando terminaron haciendo historia al convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales de un Mundial.

Cómo ver en vivo Canadá vs. Marruecos sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.