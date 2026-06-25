Castigo histórico en el Mundial 2026: FIFA sancionó con dureza al jugador que fracturó a Koné

La sanción quedó ubicada entre las más severas que se recuerdan en la historia del certamen. Solamente dos castigos fueron superiores en los registros mundialistas. El primero corresponde a Luis Suárez, quien recibió nueve encuentros de suspensión tras morder a un rival durante Brasil 2014.

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El segundo fue para el italiano Mauro Tassotti, castigado con ocho partidos luego del recordado codazo al español Luis Enrique en Estados Unidos 1994. De esta manera, la resolución contra Madibo ocupa el tercer lugar en ese listado.

Mientras tanto, Koné comenzó el largo proceso de recuperación. El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente con éxito tras sufrir una fractura de tibia y peroné, una de las lesiones más delicadas que se produjeron en el torneo hasta el momento. Los médicos estiman que necesitará aproximadamente cinco meses para volver a competir. Debido a ese extenso período de inactividad, FIFA activó el mecanismo de protección para clubes y compensará económicamente al Sassuolo, institución propietaria de su ficha.