Castigo histórico en el Mundial 2026: FIFA sancionó con dureza al jugador que fracturó a Koné
El organismo rector del fútbol mundial tomó una decisión ejemplificadora tras la grave lesión sufrida por Ismaël Koné en el partido entre Canadá y Qatar.
El Mundial 2026 registró uno de sus episodios más impactantes durante el encuentro que Canadá le ganó por 6-0 a Qatar por la segunda fecha del Grupo B. La dura infracción cometida por el mediocampista qatarí Assim Madibo sobre Ismaël Koné generó preocupación inmediata dentro y fuera del campo de juego debido a la gravedad de las consecuencias físicas para el futbolista canadiense.
Tras analizar la situación, la FIFA decidió aplicar una sanción que rápidamente se convirtió en una de las más importantes de la historia de los Mundiales. El Comité Disciplinario del organismo consideró que la acción encuadraba dentro de la figura de “juego sucio grave”, una calificación reservada para infracciones de extrema peligrosidad.
La jugada ocurrió cuando transcurrían 51 minutos del segundo tiempo en Vancouver. Madibo ingresó desde atrás y terminó impactando con fuerza sobre Koné, quien cayó al césped con evidentes muestras de dolor. La situación obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico y el jugador canadiense tuvo que abandonar el terreno de juego para recibir asistencia especializada.
Madibo recibió una suspensión de cinco partidos sin jugar por lesionar a Koné
El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al futbolista qatarí. Sin embargo, la expulsión durante el partido fue apenas el comienzo de las consecuencias disciplinarias. Luego de estudiar las imágenes y los informes correspondientes, la FIFA resolvió imponerle una suspensión de cinco partidos oficiales. Se trata de una pena poco habitual en una Copa del Mundo y que refleja la gravedad con la que fue evaluada la infracción.
La sanción quedó ubicada entre las más severas que se recuerdan en la historia del certamen. Solamente dos castigos fueron superiores en los registros mundialistas. El primero corresponde a Luis Suárez, quien recibió nueve encuentros de suspensión tras morder a un rival durante Brasil 2014.
El segundo fue para el italiano Mauro Tassotti, castigado con ocho partidos luego del recordado codazo al español Luis Enrique en Estados Unidos 1994. De esta manera, la resolución contra Madibo ocupa el tercer lugar en ese listado.
Mientras tanto, Koné comenzó el largo proceso de recuperación. El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente con éxito tras sufrir una fractura de tibia y peroné, una de las lesiones más delicadas que se produjeron en el torneo hasta el momento. Los médicos estiman que necesitará aproximadamente cinco meses para volver a competir. Debido a ese extenso período de inactividad, FIFA activó el mecanismo de protección para clubes y compensará económicamente al Sassuolo, institución propietaria de su ficha.
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