Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open

El español derrotó al italiano por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y celebró su segundo título en Nueva York. Además, Zeballos ganó en dobles y Sabalenka en el cuadro femenino.
Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 tras superar a Jannik Sinner en cuatro sets. Con esta victoria, el español levantó su segundo título en Nueva York y desplazó al italiano en la cima del ranking ATP. Además, Horacio Zeballos celebró en dobles junto a Marcel Granollers y Aryna Sabalenka se quedó con el trofeo femenino.
Desde el comienzo, el murciano mostró solidez y determinación. En el primer set quebró en dos oportunidades y cerró el parcial con un contundente 6-2, aprovechando los errores de Sinner en la red. En el segundo capítulo, el italiano reaccionó, ajustó su saque y logró igualar el partido al imponerse 6-3.
Lejos de sentirse presionado, Alcaraz retomó el control en el tercer set, que ganó por 6-1 con autoridad. En el cuarto, mantuvo su agresividad desde el fondo de la cancha y se quedó con el título tras sellar un 6-4 que lo consagró nuevamente en Nueva York.
Horacio Zeballos se consagró campeón en dobles del US Open
En dobles masculinos, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers confirmaron su gran temporada al quedarse con el título tras vencer a Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5. El triunfo se suma al obtenido en Roland Garros y consolida a la dupla como una de las mejores del circuito.
Aryna Sabalenka brilló en el cuadro femenino del US Open 2025
En la rama femenina, Aryna Sabalenka (N°1 del mundo) se impuso en la final a la estadounidense Amanda Anisimova (N°9) por 6-3 y 7-6 (3). La bielorrusa, de 27 años, conquistó el cuarto Grand Slam de su carrera y sigue ampliando su lugar entre las grandes campeonas de la Era Abierta.
