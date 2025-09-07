Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open

Horacio Zeballos se consagró campeón en dobles del US Open

En dobles masculinos, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers confirmaron su gran temporada al quedarse con el título tras vencer a Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5. El triunfo se suma al obtenido en Roland Garros y consolida a la dupla como una de las mejores del circuito.

image

Aryna Sabalenka brilló en el cuadro femenino del US Open 2025

En la rama femenina, Aryna Sabalenka (N°1 del mundo) se impuso en la final a la estadounidense Amanda Anisimova (N°9) por 6-3 y 7-6 (3). La bielorrusa, de 27 años, conquistó el cuarto Grand Slam de su carrera y sigue ampliando su lugar entre las grandes campeonas de la Era Abierta.