Más de 15 mil corredores celebraron las Fiestas Mayas en una edición histórica por sus 50 años

Fiestas Mayas

Además, agregó: “La Capital Mundial del Deporte siempre deslumbra y tiene todo para dar: Buenos Aires no solo respira deporte, lo vive con una pasión única”.

La competencia mantuvo su tradicional recorrido por puntos emblemáticos de Palermo, atravesando avenidas como Figueroa Alcorta, Del Libertador, Dorrego y Sarmiento, entre otras arterias cercanas al Parque 3 de Febrero. La carrera, nacida en los años 70 como homenaje a las celebraciones decretadas por el Primer Gobierno Patrio en 1811, volvió así a reunir historia, memoria y actividad física en una misma postal porteña.