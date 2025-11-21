Franco Colapinto, sobre las prácticas del Gran Premio de Las Vegas: "Mismos problemas"

"En la FP1 me sentí bastante mal en términos de balance y agarre. Realmente no podía encontrar mi camino y después fue mejor en la FP2, pero aún con algunos de los mismos problemas, solo un poco menores", declaró a la prensa.

En ese sentido, dijo que “estoy teniendo dificultades en este momento, problemas similares a los de Brasil un poco. Necesitamos entender esta noche. Tenemos algo de trabajo por hacer e intentar volver más fuertes mañana".

"Creo que los viernes son normalmente cuando sufrimos un poco más que los demás este año. Al menos yo he estado sufriendo más los viernes", agregó, concluyendo que “los sábados están por ser fuertes, pero no fue un viernes súper útil con todas las banderas rojas y la lluvia. Tenemos algo de trabajo por hacer, pero estoy seguro de que podemos encontrar una manera y volver más fuertes mañana".

Días y horarios del GP de Las Vegas

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 a 02.00

Domingo 23 de novimebre

Carrera: 01.00