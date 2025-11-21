Franco Colapinto, sobre las prácticas del Gran Premio de Las Vegas: "Mismos problemas"
El piloto oriundo de Pilar volvió a sentirse decepcionado con el desempeño de su Alpine a horas de la clasificación y la carrera que se disputará a primera hora del domingo.
En la noche de este viernes se llevará a cabo la tercera y última práctica libre con la mira puesta al Gran Premio de Las Vegas que se disputará a primera hora del próximo domingo y con Franco Colapinto como un protagonista a la expectativa de lo que rinda su Alpine.
Hasta ahora, para el piloto argentino no fueron jornadas sencillas las primeras de la 22ª cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1, que se disputa en un circuito urbano de poco más de seis kilómetros de recorrido en horario nocturno.
El oriundo de Pilar comenzó ocupando la 20ª y última posición en la primera práctica libre, con un mejor tiempo personal de 1m36s758, a casi dos segundos de Charles Leclerc (Ferrari), el más rápido de la FP1, y a más de un segundo de su compañero Pierre Gasly, que terminó 12º.
En el segundo entrenamiento libre avanzó hasta el 16º puesto, con un registro de 1m34s824, también lejos del más veloz, Lando Norris (McLaren), y a 0s481 del francés Gasly, que volvió a ser 12º.
El primer balance de Franco Colapinto
"La segunda sesión no fue muy útil, creo, con la lluvia al inicio y luego las banderas rojas fue un poco complicado para nosotros", analizó Franco su desempeño en las primeras prácticas realizadas en Las Vegas.
"En la FP1 me sentí bastante mal en términos de balance y agarre. Realmente no podía encontrar mi camino y después fue mejor en la FP2, pero aún con algunos de los mismos problemas, solo un poco menores", declaró a la prensa.
En ese sentido, dijo que “estoy teniendo dificultades en este momento, problemas similares a los de Brasil un poco. Necesitamos entender esta noche. Tenemos algo de trabajo por hacer e intentar volver más fuertes mañana".
"Creo que los viernes son normalmente cuando sufrimos un poco más que los demás este año. Al menos yo he estado sufriendo más los viernes", agregó, concluyendo que “los sábados están por ser fuertes, pero no fue un viernes súper útil con todas las banderas rojas y la lluvia. Tenemos algo de trabajo por hacer, pero estoy seguro de que podemos encontrar una manera y volver más fuertes mañana".
Días y horarios del GP de Las Vegas
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01.00 a 02.00
Domingo 23 de novimebre
- Carrera: 01.00
