Carlos Tevez habló de sus intenciones de tener un cargo político en Boca: "Tenés que saber..."

Esto se debe a que en el 2027, el club Xeneize se someterá a votaciones para elegir nuevo presidente. Esto quedará en manos de los socios y se especuló con que Tevez pudiera sumar fuerza para la oposición.

"Hoy te puedo asegurar que de presidente no voy a ir. Hoy no está en mi cabeza ser presidente de Boca. Primero, porque no estoy preparado. Segundo, porque soy entrenador. Me quieren subir a algo político, dónde no me quiero subir. No estoy preparado ni dentro de dos años, ni dentro de tres, ni dentro de cinco”, argumentó Tevez en entrevista con Gol Gana.

tevez.jpg

Y luego explicó lo que necesita un candidato para estar a la altura de ese desafío: “Estar preparado es tener una idea de qué club querés y qué club la gente quiere para el mejor Boca y una estructura atrás para manejar el club como quieras manejarlo, como una empresa o un club de fútbol. La verdad no estoy preparado. Tenés que saber dónde ubicarte.

Por otro lado, el ex futbolista de Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros, se refirió a la posibilidad de ser el DT de Boca en el futuro, aunque respetó el lugar que hoy ocupa Gago. “Hoy está Fernando, que lo está haciendo bien, pero siempre está la posibilidad de volver al club. No me parece postularme. Estoy capacitado, pero respeto al técnico que está”, comentó Carlitos.