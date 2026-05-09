David Tremayne calificó a Franco Colapinto como "nuevo héroe deportivo"
La F1 publicó en su web oficial un artículo firmado por el histórico periodista David Tremayne que convirtió al piloto argentino de Alpine en protagonista.
La Fórmula 1 le dedicó a Franco Colapinto el reconocimiento más grande de su corta carrera en la categoría. David Tremayne, uno de los periodistas más respetados del paddock con casi 50 libros publicados sobre automovilismo, escribió en la web oficial de la F1 un artículo que catalogó al pilarense de 22 años como el "nuevo héroe deportivo" de Argentina. Y fue más lejos: comparó su perfil con el del joven Ayrton Senna.
"Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton", escribió Tremayne, en una frase que recorrió el mundo. El artículo, titulado "Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina, Colapinto, ha recuperado su chispa", recorrió la trayectoria del piloto de Alpine y la situó en el contexto histórico del automovilismo argentino en la categoría.
Tremayne recordó los logros de Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, y luego enumeró a quienes intentaron seguir sus pasos sin lograrlo: "Roberto Mieres, Carlos Menditeguy, Esteban Tuero, Riccardo Zunino, Gastón Mazzacane, Oscar Larrauri y el pequeño Norberto Fontana. Todos se esforzaron, pero ninguno logró emular a sus predecesores más ilustres".
En ese contexto, Colapinto aparece como el primer piloto de "primer nivel" que tiene Argentina desde Reutemann en 1982. "Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir", advirtió el periodista, reconociendo la presión que eso implica para el joven de Pilar.
Tremayne también abordó el momento más difícil de Colapinto: "Durante un tiempo el año pasado, se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera." Sin embargo, el piloto superó esa crisis, se ganó la titularidad en Alpine para 2026 y arrancó la temporada con actuaciones destacadas. "Tras ese bajón en 2025, ha recuperado su chispa y el entusiasmo por la Fórmula 1 ha vuelto con fuerza entre los aficionados argentinos", escribió el periodista.
El artículo también destacó el impacto del Road Show en Buenos Aires del 26 de abril, donde unas 600.000 personas se congregaron para ver a Colapinto. "Llegó ese impulso tan necesario en Buenos Aires. El chico del norte de esa gran ciudad trajo de vuelta la F1 a sus compatriotas. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre".
Y cerró con una reflexión que ilusiona: "Es fácil entender por qué alguien podría apostar por el regreso de un Gran Premio de Argentina en un futuro no muy lejano, o quizás incluso por un circuito urbano que utilice la zona donde el nuevo héroe deportivo nacional deleitó a sus aficionados de forma tan espectacular." Colapinto buscará continuar con la buena racha en el Gran Premio de Canadá, el 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario