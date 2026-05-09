David Tremayne calificó a Franco Colapinto como "nuevo héroe deportivo"

El artículo también destacó el impacto del Road Show en Buenos Aires del 26 de abril, donde unas 600.000 personas se congregaron para ver a Colapinto. "Llegó ese impulso tan necesario en Buenos Aires. El chico del norte de esa gran ciudad trajo de vuelta la F1 a sus compatriotas. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre".

Y cerró con una reflexión que ilusiona: "Es fácil entender por qué alguien podría apostar por el regreso de un Gran Premio de Argentina en un futuro no muy lejano, o quizás incluso por un circuito urbano que utilice la zona donde el nuevo héroe deportivo nacional deleitó a sus aficionados de forma tan espectacular." Colapinto buscará continuar con la buena racha en el Gran Premio de Canadá, el 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve.