El impresionante accidente que sufrió Marc Márquez en la Sprint del MotoGP

El incidente ocurrió en los giros finales de la prueba disputada en el circuito de Le Mans. Márquez intentaba mantenerse en el lote perseguidor cuando perdió el control de la moto en una curva veloz y sufrió un violento “highside”, una maniobra que suele provocar caídas extremadamente peligrosas. La moto recuperó adherencia de manera repentina y el piloto salió catapultado varios metros por el aire antes de golpear contra el asfalto.