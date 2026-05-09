El impresionante accidente que sufrió Marc Márquez en la Sprint del MotoGP
El piloto español protagonizó una durísima caída durante la sprint de MotoGP en Le Mans y no podrá correr las próximas competencias.
Marc Márquez volvió a quedar en el centro de la escena del MotoGP, aunque esta vez por un episodio preocupante. El español sufrió un fuerte accidente este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Francia y terminó con una fractura en el pie derecho luego de salir despedido de su Ducati en plena competencia.
El incidente ocurrió en los giros finales de la prueba disputada en el circuito de Le Mans. Márquez intentaba mantenerse en el lote perseguidor cuando perdió el control de la moto en una curva veloz y sufrió un violento “highside”, una maniobra que suele provocar caídas extremadamente peligrosas. La moto recuperó adherencia de manera repentina y el piloto salió catapultado varios metros por el aire antes de golpear contra el asfalto.
La secuencia generó un inmediato clima de tensión en el paddock. Después del impacto, las cámaras mostraron al múltiple campeón caminando con muchas dificultades y sin poder apoyar con normalidad el pie derecho. Minutos más tarde, Ducati confirmó el diagnóstico: fractura en el quinto metatarsiano. El equipo también informó que el piloto será intervenido quirúrgicamente en Madrid.
A raíz de la lesión, Márquez no participará de la carrera principal del GP de Francia y tampoco estará presente en el Gran Premio de Cataluña, una baja sensible para Ducati y para el campeonato.
El accidente vuelve a poner el foco sobre el presente físico del español, que ya venía arrastrando molestias en el hombro derecho y atravesaba un inicio de temporada irregular. En distintos medios europeos incluso deslizaron que aprovechará el tiempo de recuperación para someterse a otro tratamiento médico relacionado con antiguas lesiones.
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