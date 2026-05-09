Enzo Fernández silenció Anfield con un golazo de tiro libre para Chelsea ante Liverpool
El mediocampista argentino apareció en un momento clave y marcó un verdadero golazo para empatar el partido frente al Liverpool en uno de los estadios más difíciles de Inglaterra.
En una jornada cargada de tensión y con un clima infernal en Anfield, Enzo Fernández volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del Chelsea. El campeón del mundo con la Selección argentina se hizo cargo de un tiro libre en un momento caliente del partido y clavó un gol espectacular para igualar el marcador frente al Liverpool.
El conjunto londinense atravesaba un tramo complicado del encuentro y sufría la presión constante del equipo local, empujado por el público en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo. Sin embargo, cuando parecía que el partido se inclinaba definitivamente para los Reds, apareció el volante argentino con toda su jerarquía.
La acción llegó tras una infracción cerca del área que dejó a Chelsea con una chance inmejorable. Enzo tomó la pelota con absoluta confianza, acomodó el balón y sacó un remate preciso que superó la barrera y dejó sin reacción al arquero rival. La pelota terminó pegando en la red mientras el estadio quedaba en silencio por unos segundos.
El festejo del ex River y Benfica reflejó el desahogo de todo el equipo londinense, que necesitaba reaccionar en un partido de enorme exigencia. Además, el gol tuvo un valor especial por el contexto y por el rival, ya que Liverpool venía manejando varios pasajes del encuentro y parecía tener el control emocional del duelo.
Las imágenes del gol rápidamente explotaron en redes sociales y los hinchas argentinos celebraron otra aparición decisiva de Enzo Fernández en la Premier League. Muchos usuarios incluso destacaron la personalidad del mediocampista para asumir la responsabilidad en un escenario históricamente complicado como Anfield.
Con este tanto, el volante campeón del mundo volvió a ratificar su crecimiento futbolístico y su importancia dentro del Chelsea, que apuesta gran parte de su proyecto deportivo a la jerarquía y liderazgo del argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario