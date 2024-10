Carlos Tevez liquidó a Riquelme y al Consejo de Fútbol de Boca: "Pegaban muy duro..."

“Yo estuve en Boca cuando esta gestión pegaba muy duro cuando nosotros no hacíamos un buen papel en la Libertadores, no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso. Hoy opinando, más siendo hincha de Boca, no me gusta. Uno no ve bien al club. Es muy fácil pegarles en este momento“, expresó Tevez en un dardo que también golpea al Consejo de Fútbol integrado por Cascini, Bermúdez, Delgado y Serna.

Tevez hizo referencia a las entrevistas de Riquelme durante la gestión de Angelici en las que criticaba la actualidad de Boca. “La Copa Libertadores vale como 10 campeonatos argentinos. Si querés demostrar que sos bueno, tenés que ganar la copa“, comentó Román en 2015, en uno de sus dardos a la dirigencia macrista.

Embed "ES MUY DIFÍCIL OPINAR DESDE ESTE LADO PORQUE UNO NO VE BIEN AL CLUB Y ES FÁCIL PEGARLE EN ESTE MOMENTO"



Carlos Tevez sobre el presente de Boca.



Carlos Tevez confirmó que seguirá siendo entrenador

“Uno va a seguir dirigiendo. Sabemos que en Argentina es muy difícil, pero sí voy a seguir dirigiendo. Todo es muy resultadista y el trabajo a veces se tapa por situaciones que no están al alcance de un técnico, no se valora lo que uno hace como entrenador. Son puntos de vista que uno ve y siente“, comentó Tevez, que se encuentra sin equipo tras su salida de Independiente.