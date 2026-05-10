Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Racing por Internet
Se juega este domingo un partido clave entre Estudiantes y Racing por un lugar en cuartos de final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Estudiantes y Racing vuelven a verse las caras este domingo en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio UNO y definirá a uno de los clasificados a cuartos, donde espera el ganador de Rosario Central-Independiente.
El partido puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
El antecedente inmediato entre ambos remite a la final del Torneo Clausura 2025. En aquella definición disputada en el estadio Madre de Ciudades, el Pincha se consagró campeón tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y vencer 5 a 4 en la tanda de penales al equipo de Gustavo Costas.
El conjunto platense fue uno de los equipos más regulares del semestre. En la última fecha del campeonato derrotó a Platense en Vicente López con una formación alternativa, alcanzó los 31 puntos y terminó primero en la Zona A. Esa ubicación le permitirá definir todos los cruces eliminatorios en condición de local, salvo una eventual final en el Mario Alberto Kempes.
Racing, en cambio, atraviesa un presente complicado. La Academia apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos entre todas las competencias y llega golpeada tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. El equipo de Costas igualó sin goles ante Huracán en el Cilindro y clasificó a los playoffs gracias a otros resultados.
Las formaciones de Estudiantes vs. Racing
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Edwuin Cetré; Facundo Farías y Guido Carrillo.
- Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Santiago Solari o Tomás Conechny.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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