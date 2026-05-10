Estudiantes vs Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Estudiantes y Racing juegan en UNO por los octavos del Torneo Apertura 2026. Hora, TV, posibles formaciones y cómo llega cada equipo.
Estudiantes y Racing volverán a verse las caras este domingo en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio UNO y definirá a uno de los clasificados a cuartos, donde espera el ganador de Rosario Central-Independiente.
El antecedente inmediato entre ambos remite a la final del Torneo Clausura 2025. En aquella definición disputada en el estadio Madre de Ciudades, el Pincha se consagró campeón tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y vencer 5 a 4 en la tanda de penales al equipo de Gustavo Costas.
El conjunto platense fue uno de los equipos más regulares del semestre. En la última fecha del campeonato derrotó a Platense en Vicente López con una formación alternativa, alcanzó los 31 puntos y terminó primero en la Zona A. Esa ubicación le permitirá definir todos los cruces eliminatorios en condición de local, salvo una eventual final en el Mario Alberto Kempes.
Por la Copa Libertadores, Estudiantes viene de empatar 1 a 1 frente a Cusco como visitante. El gol del equipo dirigido por Alexander Medina lo convirtió Tiago Palacios. Tras el encuentro, Fernando Machado, colaborador del Cacique, aseguró: “Felicitar a los jugadores por el partido que hicieron. Hicieron un esfuerzo terrible. Nos podríamos haber llevado algo más. Hicimos un muy buen segundo tiempo y merecimos ganar”. Además, durante la semana el colombiano Edwuin Cetré renovó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2028.
Racing, en cambio, atraviesa un presente complicado. La Academia apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos entre todas las competencias y llega golpeada tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. El equipo de Costas igualó sin goles ante Huracán en el Cilindro y clasificó a los playoffs gracias a otros resultados. Terminó octavo en la Zona B con 21 unidades y, si avanza, deberá jugar todas las siguientes instancias como visitante.
Las probables formaciones y dónde ver Estudiantes vs. Racing
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Edwuin Cetré; Facundo Farías y Guido Carrillo.
- Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Santiago Solari o Tomás Conechny.
Detalles del partido entre Estudiantes y Racing
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: José Carreras
- Estadio: UNO
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