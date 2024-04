Carlos Tevez, tras el empate de Independiente en Avellaneda: "No es fácil que te estén puteando"

CARLOS TEVEZ AUTOCRÍTICO SOBRE EL EMPATA DE INDEPENDIENTE

"No es fácil que te estén puteando y empatar el partido de la manera que lo hizo Independiente. Lo hizo cómo grupo, cómo equipo y eso me da tranquilidad", expresó el entrenador en conferencia de prensa. Y además agregó: "Hago la autocrítica de que no jugamos bien y cómo quiere la gente. Nos cuesta cuándo tenemos que ser protagonistas cómo local. Estamos con vida y eso es lo más importante, dependemos de nosotros".