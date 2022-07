Exigen otra vez el título de director técnico a Carlos Tevez

Hace poco más de una semana, el también entrenador remitió una carta documento a la conducción del sindicato para constatar la habilitación del actual DT de Rosario Central, reemplazante de Leandro Somoza en la conducción del plantel ‘canalla’.

“Consulté al Director de la Escuela de ATFA, Abel Da Graca, y no supo qué responderme. Como era de esperar no me entregaron nada, porque no hay nada”, se quejó Úbeda.

Carlos Tevez Rosario Central Foto: @RosarioCentral

El Secretario adjunto del sindicato reveló que “durante la semana pasada concurrí con una escribana al gremio, con la intención de enterarme de este tema (Tevez) y otros como la presentación de los Balances. Exigí explicaciones, pero no hubo respuesta de las autoridades. Fui atendido por el señor Germán Shiba, quien no ocupa ningún tipo cargo en la institución y, obviamente, contestó mis requerimientos con evasivas”, agregó.

Ubeda volvió a cargar las culpas hacia la figura de Salvador Pasini, quien está desempeñándose como secretario general, a pesar de “ser un simple apoderado”.

“La usurpación es total. Esta gestión es la de la vergüenza e ignorancia”, cuestionó Úbeda en relación a la conducción del ex entrenador de Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Atlanta y Temperley, entre otras entidades.

ATFA está inmerso en una situación irregular, desde hace cuatro años –al menos-, con el mandato ya vencido del Secretario general, Victorio Cocco, hoy alejado del trabajo cotidiano, tras haber solicitado licencia a su cargo.

Por tal motivo, Ubeda anunció que hará “las gestiones necesarias” para solicitar al Ministerio de Trabajo la intervención del gremio.

“La intervención (del sindicato) es el paso previo necesario para la realización de las elecciones posteriormente. Y que todos los entrenadores afiliados del país puedan elegir libremente a quienes se presenten”, dijo.

El ex jugador de Boca debutó como entrenador del equipo "Canalla" en el partido contra Gimnasia de La Plata. Previo a su debut, Pasini había desmentido los rumores al asegurar que "Tevez está recibido y puede dirigir a Rosario Central".

La carta documento de Úbeda a la ATFA por el título de Tevez

tevez.png

"En mi caracter de Secretario Adjunto de esa Asociación -cargo vigente pese a lo que expone asiduamente el ilegítimo representante de la misma-, y dada la trascendencia que se la ha conferido al tema, con el propósito de establecer concreta y precisamente los alcances de la cuestión, solicito que en término de 48 horas hábiles de recibida la presente haga saber por idéntico medio lo siguiente:

1. Si el Sr. Carlos Alberto TEVEZ, ex jugador de Boca Juniors en nuestro país, ha realizado el curso de Director Técnico en nuestra Asociación.

2. Caso afirmativo: lugar y modalidad donde cumplimentó sus estudios.

3. Fecha de inicio y finalización del curso.

4. Fecha de expedición del Título correspondiente.

5. Nómina detallada de los restantes participantes del curso al que asistió el referido.

Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO".