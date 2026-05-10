"Jugadores...": los hinchas de River estallaron tras el segundo gol de San Lorenzo

El gol visitante no fue el único momento de tensión. Minutos después, mientras el conjunto de Chacho Coudet intentaba sin ideas claras volver a meterse en partido, el cántico cambió por el clásico "Movete, River movete", una exigencia directa de la tribuna ante la pasividad y la falta de movilidad que mostraba el equipo en un tramo decisivo de la eliminación directa.

River y un presente bajo la lupa

Este reclamo de la hinchada no es un hecho aislado, sino la consecuencia de las dudas que el equipo viene sembrando tras las derrotas en el Superclásico y ante Atlético Tucumán. La ventaja numérica durante gran parte del encuentro y el escenario de localía obligaban a River a una actuación dominante que, hasta el momento, brilla por su ausencia.