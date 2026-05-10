"Jugadores...": los hinchas de River estallaron tras el segundo gol de San Lorenzo
Se vivió un clima caliente en el Monumental durante el clásico por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.
Lo que debía ser una fiesta por el inicio de los octavos del Torneo Apertura 2026 se transformó en una olla a presión. El Monumental fue testigo de un estallido de furia por parte de los hinchas de River, que perdió la paciencia ante la falta de respuestas de su equipo frente a un San Lorenzo que resiste con heroísmo.
A pesar de jugar con un hombre menos desde la primera etapa por una expulsión temprana, el "Ciclón" logró neutralizar al "Millonario" durante los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, el quiebre emocional llegó en el inicio del primer tiempo del alargue.
Cuando el juvenil López aprovechó una desatención defensiva y puso el 2-1 parcial para San Lorenzo, las tribunas del Monumental tronaron. El enojo acumulado por la irregularidad del ciclo de Eduardo Coudet y la incapacidad de quebrar a un rival diezmado derivó en un grito unánime y feroz.
"¡Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie...!", cantaron los hinchas "millonarios", en claro gesto de disconformidad.
El gol visitante no fue el único momento de tensión. Minutos después, mientras el conjunto de Chacho Coudet intentaba sin ideas claras volver a meterse en partido, el cántico cambió por el clásico "Movete, River movete", una exigencia directa de la tribuna ante la pasividad y la falta de movilidad que mostraba el equipo en un tramo decisivo de la eliminación directa.
River y un presente bajo la lupa
Este reclamo de la hinchada no es un hecho aislado, sino la consecuencia de las dudas que el equipo viene sembrando tras las derrotas en el Superclásico y ante Atlético Tucumán. La ventaja numérica durante gran parte del encuentro y el escenario de localía obligaban a River a una actuación dominante que, hasta el momento, brilla por su ausencia.
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