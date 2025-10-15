Casi gana el Ironman, pero se desplomó cerca del final y vio cómo su rival se llevaba la victoria
La estadounidense Taylor Knibb no logró completar la carrera, mientras que la noruega Solveig Lovseth se quedó con el triunfo en la emblemática competencia de Hawái.
En los últimos kilómetros del IRONMAN de Kona 2025, la tensión y el dramatismo marcaron la escena cuando Taylor Knibb sucumbió al agotamiento extremo a menos de tres kilómetros de la meta. La estadounidense había liderado gran parte de la prueba bajo el intenso calor y la humedad del archipiélago, pero el esfuerzo acumulado le pasó factura justo en el momento clave, alterando el desenlace de la competencia y dejando la victoria en manos de la noruega Solveig Lovseth.
Durante la transmisión en vivo, se pudo escuchar a Lovseth preguntar a Knibb, tendida sobre la ruta: “¿Estás bien?”, un gesto de nobleza mientras avanzaba hacia el triunfo en la prueba más exigente de la isla. La jornada fue particularmente demandante para las triatletas.
Desde el inicio, Lucy Charles-Barclay impuso un ritmo fuerte en la natación, saliendo del agua con una ventaja aproximada de un minuto y medio. Detrás de ella, un grupo perseguidor integrado por Knibb, Holly Lawrence, Haley Chura y Marta Sánchez buscaba acortar distancias, mientras que Lovseth se mantenía más retrasada junto a competidoras como Laura Philipp y Kat Matthews.
El segmento de ciclismo modificó la dinámica de la carrera. Charles-Barclay conservó el liderazgo hasta la mitad del recorrido, pero Knibb aprovechó cada tramo para recortar diferencias y finalmente asumir la primera posición tras una penalización a la británica. Knibb llegó a la transición hacia la maratón en la punta, con un margen cercano a minuto y medio sobre Charles-Barclay, mientras Lovseth permanecía en el tercer lugar, aunque a cierta distancia.
La maratón, con temperaturas superiores a 28°C (82°F) y humedad que superaba el 70%, presentó un desafío extremo. Charles-Barclay volvió a liderar durante el ascenso a Palani Hill, pero pronto mostró signos de agotamiento. La británica tuvo que caminar en los puestos de hidratación y finalmente abandonó en el kilómetro 30, completamente deshidratada.
A partir de ese momento, Knibb retomó la primera posición y llegó a abrir una diferencia que superaba el minuto sobre Lovseth. Todo parecía indicar que la estadounidense se encaminaba a conquistar Hawái, con la meta cada vez más cerca y la atención del público centrada en su desempeño. Sin embargo, a solo tres kilómetros del final, Knibb comenzó a tambalearse hasta quedarse sentada en la calzada, completamente exhausta. La deportista evidenció un sobrecalentamiento total y no pudo continuar, dejando una imagen que quedará marcada como una de las más memorables del certamen.
El desplome de Knibb permitió que Solveig Lovseth, quien había gestionado su ritmo con cautela y evitados errores, superara a la estadounidense y cruzara la meta en primer lugar. Lovseth registró un tiempo de 8:28:27, convirtiéndose en la debutante con el mejor registro histórico en la máxima prueba mundial de Ironman.
