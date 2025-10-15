Casi gana el Ironman, pero se desplomó cerca del final y vio cómo su rival se llevaba la victoria

La maratón, con temperaturas superiores a 28°C (82°F) y humedad que superaba el 70%, presentó un desafío extremo. Charles-Barclay volvió a liderar durante el ascenso a Palani Hill, pero pronto mostró signos de agotamiento. La británica tuvo que caminar en los puestos de hidratación y finalmente abandonó en el kilómetro 30, completamente deshidratada.

A partir de ese momento, Knibb retomó la primera posición y llegó a abrir una diferencia que superaba el minuto sobre Lovseth. Todo parecía indicar que la estadounidense se encaminaba a conquistar Hawái, con la meta cada vez más cerca y la atención del público centrada en su desempeño. Sin embargo, a solo tres kilómetros del final, Knibb comenzó a tambalearse hasta quedarse sentada en la calzada, completamente exhausta. La deportista evidenció un sobrecalentamiento total y no pudo continuar, dejando una imagen que quedará marcada como una de las más memorables del certamen.

El desplome de Knibb permitió que Solveig Lovseth, quien había gestionado su ritmo con cautela y evitados errores, superara a la estadounidense y cruzara la meta en primer lugar. Lovseth registró un tiempo de 8:28:27, convirtiéndose en la debutante con el mejor registro histórico en la máxima prueba mundial de Ironman.