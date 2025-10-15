Golden Boy 2025: Franco Mastantuono entre los 25 nominados y sin Lamine Yamal en la lista

El Golden Boy 2025 ya tiene a sus 25 finalistas y el nombre de Franco Mastantuono sobresale entre los nominados. El mediocampista ofensivo argentino de 18 años, que se consolidó en el Real Madrid y debutó recientemente con la Selección argentina, competirá por uno de los premios más prestigiosos del fútbol juvenil europeo. El listado fue dado a conocer por el medio italiano Tuttosport, encargado de entregar el galardón desde 2003 al mejor jugador sub 21 de la temporada en Europa.