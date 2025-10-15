Golden Boy 2025: Franco Mastantuono entre los 25 nominados y sin Lamine Yamal en la lista
El argentino del Real Madrid figura entre los 25 candidatos al Golden Boy 2025. La gran ausencia es Yamal, quien no puede repetir tras ganar la edición anterior.
El Golden Boy 2025 ya tiene a sus 25 finalistas y el nombre de Franco Mastantuono sobresale entre los nominados. El mediocampista ofensivo argentino de 18 años, que se consolidó en el Real Madrid y debutó recientemente con la Selección argentina, competirá por uno de los premios más prestigiosos del fútbol juvenil europeo. El listado fue dado a conocer por el medio italiano Tuttosport, encargado de entregar el galardón desde 2003 al mejor jugador sub 21 de la temporada en Europa.
La sorpresa de la nómina fue la ausencia de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, quien por reglamento no puede repetir la distinción tras haberla ganado en 2024. A pesar de cumplir con la edad, el atacante español quedó fuera de competencia.
En contrapartida, el Real Madrid se posiciona como el club con más nominados, ya que junto a Mastantuono figuran el turco Arda Güler, pieza clave para Xabi Alonso, y el defensor español Dean Huijse, incorporado en el último mercado de pases.
En representación de Sudamérica, el único brasileño en la lista es Estevão, quien pasó recientemente del Palmeiras al Chelsea por 70 millones de euros, tras brillar en el Mundial de Clubes.
Entre los principales favoritos al Golden Boy 2025 se destacan el francés Desiré Doué (PSG) y el defensor del Barcelona, Pau Cubarsí, quien estuvo muy cerca de quedarse con el galardón en la edición anterior. El ganador será anunciado por Tuttosport a fines de este año, tras el voto de periodistas especializados de toda Europa.
Los 25 nominados a ganar el Golden Boy 2025
- Dean Huijsen (España/Real Madrid)
- Arda Güler (Turquía/Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Argentina/Real Madrid)
- Warren Zaire-Emery (Francia/PSG)
- Senny Mayulu (Francia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Jorrel Hato (Alemania/Chelsea)
- Estevao (Brasil/Chelsea)
- Archie Gray (Inglaterra/Tottenham)
- Lucas Bergwall (Suecia/Tottenham)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra/Arsenal)
- Ethan Nwaneri (Inglaterra/Arsenal)
- Victor Froholdt (Dinamarca/Porto)
- Rodrigo Mora (Portugal/Porto)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Kenan Yildiz (Turquía/Juventus)
- Pio Espósito (Italia/Inter)
- Geovany Quenda (Portugal/Sporting Lisboa)
- Jobe Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund)
- Eliesse Ben Seghir (Francia/Bayer Leverkusen)
- Leny Yoro (Francia/Manchester United)
- Nico O’Reilly (Inglaterra/Manchester City)
- Giovanni Leoni (Italia/Liverpool)
- Mamadou Sarr (Francia/Racing de Estrasburgo)
- Aleksandar Stankovi (Serbia/Brujas)
