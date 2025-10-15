La inflexible postura de Marcelo Moretti frente al rechazo masivo de los hinchas de San Lorenzo

Como si la crisis institucional fuera poco, la entidad de Boedo enfrenta además un serio problema financiero: la Justicia le dio cinco días para saldar una deuda de 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, derivada de un préstamo tomado en 2020 para evitar la quiebra.

En este contexto, el mandatario, elegido por la gente pero que echó por la borda su gestión en un año y medio, planea presentarse en la Ciudad Deportiva, lo que deja en evidencia que, al menos por ahora, ni el caos, ni las protestas, ni la presión popular parecen hacerlo cambiar de idea.