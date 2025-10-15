La inflexible postura de Marcelo Moretti frente al rechazo masivo de los hinchas de San Lorenzo
El dirigente, que debió escapar en patrullero tras una manifestación de hinchas, insiste en continuar al mando del club y busca rearmar la comisión directiva.
Marcelo Moretti atraviesa uno de los momentos más turbulentos desde que asumió la presidencia de San Lorenzo, pero su decisión parece inquebrantable. Pese al rechazo generalizado de los hinchas y al episodio en el que debió abandonar la sede del club en un patrullero, el dirigente confirmó que no renunciará.
Ante la consulta del periodista Luca Bonafina sobre si seguiría al frente del club, Moretti respondió con un contundente “Sí, claramente”, dejando en claro que no contempla dar un paso al costado. Según informó TyC Sports, el presidente azulgrana está decidido a sostenerse en el cargo “a cualquier costo” y confía en que podrá reconfigurar una comisión directiva que lo respalde.
La situación del Ciclón, sin embargo, es extremadamente delicada: enfrenta una profunda crisis política e institucional que se agravó tras la difusión de una grabación donde se lo ve supuestamente recibiendo una coima de 25 mil dólares por la incorporación de un juvenil. Ese hecho provocó su licencia temporal, aunque posteriormente la Justicia lo restituyó en el cargo, al considerar irregular el intento opositor de declararlo acéfalo.
El retorno de Moretti desató la furia de los socios, que el lunes coparon la sede de Avenida La Plata exigiendo su renuncia. Las imágenes de su salida en patrullero se viralizaron en minutos, simbolizando la fractura entre la dirigencia y la hinchada. Aun así, el dirigente no se movió de su postura. Planea convocar a una nueva asamblea para intentar ordenar la interna, aunque todavía no hay fecha confirmada.
Como si la crisis institucional fuera poco, la entidad de Boedo enfrenta además un serio problema financiero: la Justicia le dio cinco días para saldar una deuda de 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, derivada de un préstamo tomado en 2020 para evitar la quiebra.
En este contexto, el mandatario, elegido por la gente pero que echó por la borda su gestión en un año y medio, planea presentarse en la Ciudad Deportiva, lo que deja en evidencia que, al menos por ahora, ni el caos, ni las protestas, ni la presión popular parecen hacerlo cambiar de idea.
