Chelsea apuesta por un entrenador desconocido: quién es el nuevo DT de Enzo Fernández y Garnacho
Liam Rosenior fue presentado como nuevo entrenador del club londinense y dirigirá a Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.
Chelsea volvió a sorprender al fútbol europeo con una decisión que confirma su tendencia a los giros bruscos en la conducción deportiva. El club londinense anunció este martes a Liam Rosenior como su nuevo entrenador, en reemplazo de Enzo Maresca, y selló con él un contrato de largo plazo que se extenderá hasta 2032.
A sus 41 años y con un perfil aún poco conocido para el gran público, el director técnico inglés tendrá a su cargo un plantel que incluye a los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. Rosenior llega a Stamford Bridge procedente del Racing Club de Estrasburgo, institución francesa que, al igual que Chelsea, pertenece al grupo BlueCo.
Su arribo no es casual ni improvisado: se trata de una apuesta interna del conglomerado empresarial que controla a ambas entidades y que busca replicar una misma línea de trabajo en distintos mercados. “Es una oportunidad que no podía rechazar”, reconoció el entrenador antes de ser oficializado, en una frase que expone tanto la magnitud del desafío como el salto que implica su nuevo cargo.
En su paso por el fútbol francés, Rosenior logró resultados que despertaron elogios pese a contar con un plantel sin grandes figuras. En la temporada pasada finalizó séptimo en la Ligue 1, clasificación que le permitió al Estrasburgo acceder a la actual edición de la Liga Conferencia. En ese torneo internacional, su equipo lidera la tabla tras seis partidos, con cinco victorias y un empate, un rendimiento que contrastó con la irregularidad mostrada en el campeonato local, donde no gana desde hace cinco fechas.
Antes de su experiencia en Francia, el nuevo DT de Chelsea construyó su carrera principalmente en el ascenso inglés. Como jugador pasó por clubes como Bristol City, Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City y Brighton, y ya retirado inició su camino como entrenador en el Derby County, donde primero fue ayudante de Wayne Rooney. Más tarde dirigió al Hull City, experiencia que terminó de consolidar su perfil como un técnico joven, de ideas modernas y fuerte énfasis táctico.
Su desembarco en Londres se produce en un contexto complejo. Aunque Chelsea celebró en julio la consagración en la primera edición del Mundial de Clubes, el rendimiento en la Premier League estuvo lejos de cumplir las expectativas de sus dueños. El equipo marcha quinto, a una distancia considerable del líder Arsenal, una realidad que terminó de sentenciar la salida de Maresca.
Con Rosenior, el club suma a su sexto entrenador en apenas cuatro años, tras los ciclos de Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y el propio Maresca.
La llegada del inglés también deja secuelas en Francia. En Estrasburgo, el presente deportivo irregular se combina con un fuerte rechazo de los hinchas hacia BlueCo y su política de multipropiedad. Las protestas se intensificaron tras el anuncio de la transferencia de Emanuel Emegha al Chelsea para la próxima temporada, y el desembarco de Rosenior en Stamford Bridge podría profundizar aún más el conflicto.
El nuevo DT tendrá un estreno inmediato: debutará el sábado en la tercera ronda de la Copa inglesa frente al Charlton Athletic. Será el primer paso de una etapa que, por la duración de su contrato, promete ser ambiciosa, aunque en Chelsea la paciencia nunca está garantizada.
