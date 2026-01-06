Chelsea apuesta por un entrenador desconocido: quién es el nuevo DT de Enzo Fernández y Garnacho

Su desembarco en Londres se produce en un contexto complejo. Aunque Chelsea celebró en julio la consagración en la primera edición del Mundial de Clubes, el rendimiento en la Premier League estuvo lejos de cumplir las expectativas de sus dueños. El equipo marcha quinto, a una distancia considerable del líder Arsenal, una realidad que terminó de sentenciar la salida de Maresca.

Liam Rosenior 1

Con Rosenior, el club suma a su sexto entrenador en apenas cuatro años, tras los ciclos de Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y el propio Maresca.

La llegada del inglés también deja secuelas en Francia. En Estrasburgo, el presente deportivo irregular se combina con un fuerte rechazo de los hinchas hacia BlueCo y su política de multipropiedad. Las protestas se intensificaron tras el anuncio de la transferencia de Emanuel Emegha al Chelsea para la próxima temporada, y el desembarco de Rosenior en Stamford Bridge podría profundizar aún más el conflicto.

El nuevo DT tendrá un estreno inmediato: debutará el sábado en la tercera ronda de la Copa inglesa frente al Charlton Athletic. Será el primer paso de una etapa que, por la duración de su contrato, promete ser ambiciosa, aunque en Chelsea la paciencia nunca está garantizada.