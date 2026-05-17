Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández

El técnico tolosarra asumirá el desafío de enderezar el rumbo de un equipo que en la última campaña despidió a dos entrenadores de forma definitiva: Enzo Maresca y Liam Rosenior, este último eyectado de su cargo en abril tras una seguidilla de siete caídas en ocho presentaciones. Alonso se convertirá en el quinto director técnico permanente de la gestión de BlueCo —el consorcio propietario del club—, sumándose a la lista que ya integraban Graham Potter, Mauricio Pochettino, el propio Maresca y Rosenior.

A falta de dos jornadas para el cierre de la Premier League, el Chelsea se ubica en la novena posición de la tabla, manteniendo chances matemáticas muy complejas de alcanzar puestos de clasificación a copas europeas. El entrenador interino actual, Calum McFarlane, continuará al frente del primer equipo hasta la conclusión del certamen, teniendo como próximo compromiso el clásico ante el Tottenham Hotspur este martes en condición de local.

Este desembarco marca, además, el regreso de Xabi Alonso al fútbol de Inglaterra, donde dejó una huella importante en su etapa como futbolista tras disputar 210 partidos con la camiseta del Liverpool, previo a sus pasos por el Real Madrid y el Bayern Múnich.