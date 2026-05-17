Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández
El entrenador español, de 44 años, firmó un vínculo por cuatro años y asumirá el cargo en julio con el objetivo de devolver al club londinense a los primeros planos.
El Chelsea oficializó este domingo la contratación de Xabi Alonso como su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada. El entrenador español, de 44 años, firmó un vínculo por cuatro años y asumirá el cargo en julio con el objetivo de devolver al club londinense a los primeros planos tras un año marcado por la inestabilidad deportiva.
El anuncio de la llegada del exentrenador del Bayer Leverkusen se dio a conocer apenas un día después de que el Chelsea cayera por 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup, una derrota que sentenció una temporada sin títulos para los de Stamford Bridge.
"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en el entrenador de este gran club", expresó Alonso en el comunicado oficial emitido por la institución. "Por mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva, está claro que compartimos la misma ambición", añadió respecto al proyecto que compartirá, entre otras figuras, con el mediocampista argentino Enzo Fernández.
Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández
El técnico tolosarra asumirá el desafío de enderezar el rumbo de un equipo que en la última campaña despidió a dos entrenadores de forma definitiva: Enzo Maresca y Liam Rosenior, este último eyectado de su cargo en abril tras una seguidilla de siete caídas en ocho presentaciones. Alonso se convertirá en el quinto director técnico permanente de la gestión de BlueCo —el consorcio propietario del club—, sumándose a la lista que ya integraban Graham Potter, Mauricio Pochettino, el propio Maresca y Rosenior.
A falta de dos jornadas para el cierre de la Premier League, el Chelsea se ubica en la novena posición de la tabla, manteniendo chances matemáticas muy complejas de alcanzar puestos de clasificación a copas europeas. El entrenador interino actual, Calum McFarlane, continuará al frente del primer equipo hasta la conclusión del certamen, teniendo como próximo compromiso el clásico ante el Tottenham Hotspur este martes en condición de local.
Este desembarco marca, además, el regreso de Xabi Alonso al fútbol de Inglaterra, donde dejó una huella importante en su etapa como futbolista tras disputar 210 partidos con la camiseta del Liverpool, previo a sus pasos por el Real Madrid y el Bayern Múnich.
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