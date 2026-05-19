El golazo de Enzo Fernández para Chelsea que complica al Tottenham de Cuti Romero
El campeón del mundo sacudió de larga distancia y abrió la cuenta para los Blues en un partido incómodo para la visita en Stamford Bridge.
El tramo de definición de la Premier League 2025/26 no es apto para cardíacos. Este martes por la tarde, en el postergado de la penúltima jornada de la temporada, Chelsea y Tottenham se citaron en Stamford Bridge bajo un marco de absoluta presión. Cuando el trámite apenas se estaba acomodando y se mostraba áspero para el dueño de casa, apareció la jerarquía de Enzo Fernández para hacer enloquecer a los locales.
El golazo de Enzo Fernández para Chelsea que complica al Tottenham de Cuti Romero
A los 17 minutos de la primera mitad, tras una buena triangulación ofensiva que comandó el portugués Pedro Neto, el mediocampista surgido de River capturó la pelota unos metros por detrás de la medialuna del área. Sin dudarlo, sacó un derechazo con comba que viajó directo hacia el palo más lejano del arquero checo Antonín Kinský. Un tremendo golazo que ratifica el gran momento del argentino justo en la previa de la Copa del Mundo.
El impacto del gol caló hondo en las filas de los dirigidos por Roberto De Zerbi. Con una campaña sumamente caótica e inesperada para la historia moderna del club, el Tottenham se está jugando la permanencia en la máxima categoría. Los de la capital británica iniciaron el compromiso apenas dos puntos por encima del West Ham, el último equipo que hoy estaría perdiendo la categoría junto a los ya descendidos Burnley y Wolverhampton.
Para colmo de males, los Spurs debieron afrontar este duelo crucial sin su máximo valuarte defensivo: Cristian "Cuti" Romero. El central cordobés se encuentra entre algodones recuperándose de una dolencia física y apuntando todos sus cañones a estar al 100% para el inicio del Mundial 2026 bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Sin el temperamento del ex-Belgrano, la zaga compuesta por Micky van de Ven y Kevin Danso hace agua ante cada arremetida azul.
En la vereda de enfrente, la victoria parcial le devuelve la sonrisa a un Chelsea que vivió semanas institucionales sumamente movidas. El conjunto de Londres viene de sacudir por completo el mercado europeo de entrenadores al anunciar oficialmente el desembarco de Xabi Alonso, quien asumirá el cargo el próximo 1° de julio con un contrato por cuatro temporadas, tras el interinato de Calum McFarlane.
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