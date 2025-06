Cholo Simeone, todavía dolido por el penal anulado a Julián Álvarez: "Nos sentimos ultrajados"

Simeone destacó la importancia de aquella ejecución: “Era un penal por el pase a cuartos de final, donde nosotros hicimos una buena Champions. Hay mucho trabajo detrás, por eso duele”. El penal fue anulado por una supuesta doble ejecución del delantero argentino, pero según el DT, la revisión posterior demostró que no hubo infracción. “Yo no vi los penales en vivo, estaba caminando. Me dicen que tocó dos veces la pelota, y pienso ‘bueno, habrá sido así’. Pero después ves la repetición y te das cuenta de que no fue así. Es duro”, expresó.

julian alvarez penal.jpg

Comparación con el “robo de Milán”

Fiel a su estilo, el Cholo fue más allá y comparó el fallo con otro momento doloroso de su carrera: la final de la Champions League 2016, en la que el Real Madrid se consagró tras un gol en offside de Sergio Ramos.

“Después de no sé cuántos años, el árbitro (Mark Clattenburg) reconoció que se equivocaron, pero los momentos no vuelven. Y este tampoco va a volver”, lanzó. Simeone concluyó que ese tipo de jugadas “quedan para la historia del fútbol” y que, como muchas veces ocurre, “a partir de acá cambiarán las reglas”.