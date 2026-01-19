Claudio Úbeda marcó el rumbo de Boca tras el amistoso: qué dijo de los refuerzos y de Merentiel
El entrenador valoró el triunfo ante Olimpia, ratificó la exigencia histórica del club y dio precisiones sobre la "Bestia" y la negociación por Marino Hinestroza
Boca cerró su etapa de preparación con una victoria por 2-1 frente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás y, más allá del resultado, el foco quedó puesto en las palabras de Claudio Úbeda. En la conferencia de prensa posterior al amistoso, el entrenador del Xeneize dejó definiciones claras sobre la identidad competitiva del club, analizó el rendimiento del equipo, se refirió a la situación física de Miguel Merentiel y actualizó el estado de las gestiones por Marino Hinestroza.
Desde el inicio de su exposición, Úbeda fue contundente al remarcar la obligación permanente que implica dirigir a Boca. “Todos sabemos que Boca siempre tiene que ganar, por más que sea un partido amistoso, siempre hay que intentar ganar”, aseguró el DT, dejando en claro que incluso en encuentros de preparación el resultado importa. En esa misma línea, explicó que el objetivo del amistoso no se limitó al marcador, sino también a la posibilidad de sumar minutos y evaluar alternativas.
“Dentro de esa victoria, intentar involucrarnos en lo que teníamos que hacer, que sume minutos la gran mayoría del plantel. Nos sirvió para usar muchos más jugadores”, agregó. El Sifón también se detuvo en cuestiones tácticas y en la idea de juego que intenta consolidar. Al explicar las variantes implementadas, detalló: “Al modificar la estructura de la formación, con tres volantes, siempre intentamos que el opuesto tenga la oportunidad de llegar, romper y ocupar espacios dentro del área”.
Y completó el concepto al señalar la importancia de la llegada desde atrás: “Es necesario, al no jugar con otro delantero centro, como lo hicimos el semestre pasado, necesitás presencia en el área. Es importante que los volantes entiendan que tienen que llegar”.
Además, Úbeda dejó conceptos sobre varios nombres propios. Elogió a Ander Herrera al afirmar: “El tiempo que ocupe Ander en campo seguro sea productiva. En los tiempos que jugó en los dos partidos lo hizo bien”. También destacó a Exequiel Zeballos: “Al Changuito lo veo muy bien, está con confianza. Es desequilibrante y tenemos que aprovecharlo al máximo”, y habló del regreso de Lucas Blondel, resaltando su versatilidad.
Qué pasó con Miguel Merentiel
Uno de los temas que más inquietud generó fue la salida prematura de Miguel Merentiel, quien pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo. Úbeda no ocultó su preocupación, pero buscó llevar tranquilidad. “Lógico que nos preocupa lo de Miguel. Él tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría es ahí donde sintió”, explicó. Luego añadió: “Esperemos la evolución en estas horas, mañana se le harán estudios y esperamos que no sea nada grave porque es una posición donde estamos recuperando jugadores y necesitamos de todos”.
Qué dijo Claudio Úbeda del mercado de pases de Boca
En cuanto al mercado de pases, el entrenador se refirió a la situación de Marino Hinestroza, cuyo arribo aún no se concretó. “Boca hizo su oferta y su trabajo por Hinestroza, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno anhela que sea lo más rápido posible pero es cuestión de esperar estas horas y que se sume lo más rápido posible también”, sostuvo.
