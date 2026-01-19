Claudio Úbeda marcó el rumbo de Boca tras el amistoso: qué dijo de los refuerzos y de Merentiel

Qué pasó con Miguel Merentiel

Uno de los temas que más inquietud generó fue la salida prematura de Miguel Merentiel, quien pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo. Úbeda no ocultó su preocupación, pero buscó llevar tranquilidad. “Lógico que nos preocupa lo de Miguel. Él tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría es ahí donde sintió”, explicó. Luego añadió: “Esperemos la evolución en estas horas, mañana se le harán estudios y esperamos que no sea nada grave porque es una posición donde estamos recuperando jugadores y necesitamos de todos”.

Qué dijo Claudio Úbeda del mercado de pases de Boca

En cuanto al mercado de pases, el entrenador se refirió a la situación de Marino Hinestroza, cuyo arribo aún no se concretó. “Boca hizo su oferta y su trabajo por Hinestroza, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno anhela que sea lo más rápido posible pero es cuestión de esperar estas horas y que se sume lo más rápido posible también”, sostuvo.

