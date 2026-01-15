Leandro Paredes puso el cuerpo por Úbeda: el respaldo del capitán de Boca al DT
El mediocampista campeón del mundo bancó con firmeza la continuidad del entrenador y valoró el proceso tras el cierre del 2025.
Leandro Paredes no dudó cuando tuvo que opinar sobre la confirmación de Claudio Úbeda como entrenador de Boca. En la previa del amistoso frente a Millonarios en La Bombonera, el volante fue categórico al respaldar la decisión dirigencial y dejó una señal clara hacia el interior del plantel: la continuidad del técnico era una prioridad para los jugadores y una apuesta necesaria para sostener el crecimiento del equipo.
El partido, que terminó 0-0 y sirvió como homenaje a Miguel Ángel Russo, tuvo un clima especial. La Bombonera lució colmada y mostró una postal poco habitual para un amistoso: aplausos constantes, reconocimiento a los protagonistas y un cierre simbólico con Leandro Paredes y Radamel Falcao García levantando los trofeos en nombre del histórico entrenador fallecido en 2025. En ese contexto emocional, el foco también estuvo puesto en el nuevo ciclo que comienza.
Úbeda, que había quedado al frente del equipo de manera interina tras la muerte de Russo, fue ratificado luego de completar un tramo final de temporada con resultados aceptables y la clasificación a la Copa Libertadores, aunque con el sabor amargo de la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura. Aquella decisión táctica de sacar a Exequiel Zeballos en ese partido decisivo lo dejó expuesto a críticas y alimentó rumores sobre posibles reemplazantes.
Qué dijo Leandro Paredes de la continuidad de Úbeda como DT de Boca
Sin embargo, puertas adentro la lectura fue distinta. Y Paredes se encargó de explicarlo públicamente. “Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros. Terminamos el torneo mucho mejor que como lo empezamos”, afirmó ante los micrófonos, destacando la evolución del equipo en los últimos meses y el mensaje que el entrenador logró transmitirle al grupo.
El mediocampista fue todavía más profundo al referirse al trabajo cotidiano. “Habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él era muy importante”, remarcó, dejando en claro que el respaldo no es solo institucional, sino futbolístico y humano. Sus palabras tuvieron un peso especial: no se trata de un jugador más, sino de uno de los referentes del plantel y campeón del mundo con la Selección Argentina.
Ese liderazgo también se vio reflejado en la cancha. Paredes manejó los tiempos, estuvo cerca de convertir de tiro libre y fue eje del funcionamiento, bien acompañado por Milton Delgado y Ander Herrera. Boca generó las situaciones más claras, incluido un penal atajado a Zeballos y un remate de Merentiel que sacudió el travesaño. No hubo goles, pero sí señales alentadoras.
El empate fue apenas una excusa. El verdadero mensaje estuvo en las declaraciones y en la imagen de un plantel alineado detrás de su entrenador, con la Libertadores 2026 como gran objetivo en el horizonte.
