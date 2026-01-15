Leandro Paredes puso el cuerpo por Úbeda: el respaldo del capitán de Boca al DT

paredes ubeda

Ese liderazgo también se vio reflejado en la cancha. Paredes manejó los tiempos, estuvo cerca de convertir de tiro libre y fue eje del funcionamiento, bien acompañado por Milton Delgado y Ander Herrera. Boca generó las situaciones más claras, incluido un penal atajado a Zeballos y un remate de Merentiel que sacudió el travesaño. No hubo goles, pero sí señales alentadoras.

El empate fue apenas una excusa. El verdadero mensaje estuvo en las declaraciones y en la imagen de un plantel alineado detrás de su entrenador, con la Libertadores 2026 como gran objetivo en el horizonte.