Atento Boca: Claudio Úbeda mostró sus primeras cartas con un equipo inesperado y esquema nuevo

El otro dato fuerte fue el cambio de esquema. Boca dejó atrás el 4-4-2 que había utilizado en el tramo final del Clausura y ensayó un 4-3-3 bien definido, con un solo nueve de referencia, extremos abiertos y un mediocampo más poblado. La presencia de Ander Herrera entre los titulares también fue una señal de la importancia que puede tener el control de la pelota en este nuevo ciclo.

En paralelo, el entrenador dispuso un equipo alternativo con Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson. Un ensayo completo que permitió empezar a sacar conclusiones en plena pretemporada y que marcó el primer indicio concreto del Boca que Úbeda quiere construir en 2026.