Boca arranca el año con bajas sensibles: tres piezas clave quedaron afuera del debut amistoso

La probable formación de Boca para recibir a Millonarios

La probable formación del Xeneize incluiría a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; y Zenón, Merentiel y Zeballos en ataque.

El encuentro comenzará a las 19, se disputará este miércoles 14 de enero y podrá verse en vivo a través de Disney+. Además, el club de la Ribera ya tiene agendado otro amistoso: el domingo enfrentará a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, como parte de la puesta a punto final antes del debut oficial.