Boca arranca el año con bajas sensibles: tres piezas clave quedaron afuera del debut amistoso
El equipo de Claudio Úbeda recibirá a Millonarios en La Bombonera con ausencias importantes y un esquema que sufrirá modificaciones obligadas.
Boca tendrá su primera presentación del 2026 este miércoles en La Bombonera, pero el estreno no llegará en las condiciones ideales. A horas del amistoso internacional ante Millonarios de Colombia, correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo, el cuerpo técnico encabezado por Claudio “Sifón” Úbeda recibió una noticia poco alentadora: tres futbolistas habitualmente titulares no estarán disponibles para este compromiso inicial del año.
Ante este panorama, el director técnico se vio obligado a replantear la idea inicial. El entrenador decidió abandonar el esquema con dos delanteros y comenzó a ensayar un 4-3-3 más flexible, con extremos bien abiertos y un mediocampo con mayor circulación. En ese contexto apareció una de las sorpresas de la semana: Kevin Zenón se metió fuerte en la consideración y tiene grandes chances de ser titular en el tridente ofensivo junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
Boca confirmó el parte médico de Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia
Se trata de Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia, quienes quedaron descartados por diferentes molestias físicas y no podrán sumar minutos en este partido homenaje al entrenador fallecido el año pasado, una figura muy querida tanto en Boca como en el club colombiano. La información fue confirmada por el periodista Emiliano Raddi y luego respaldada por el parte médico oficial difundido por la institución.
En el detalle clínico, Boca explicó que Cavani padece una lumbalgia que lo obligó a bajar las cargas de trabajo, Battaglia arrastra una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho y Palacios presenta una sinovitis en la rodilla derecha. A ellos se suma Milton Giménez, afectado por una pubalgia, aunque su ausencia no modifica el análisis principal del equipo ya que no estaba proyectado como titular para este encuentro. La prioridad del cuerpo técnico es que todos lleguen en condiciones al inicio del Torneo Apertura 2026.
El amistoso ante Millonarios servirá como banco de pruebas tras varias semanas de pretemporada enfocada principalmente en lo físico en Boca Predio. Más allá del resultado, el cuerpo técnico buscará evaluar sociedades, ritmo de juego y respuestas individuales en un escenario exigente como La Bombonera, que contará con público y clima de partido oficial.
La probable formación de Boca para recibir a Millonarios
La probable formación del Xeneize incluiría a Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; y Zenón, Merentiel y Zeballos en ataque.
El encuentro comenzará a las 19, se disputará este miércoles 14 de enero y podrá verse en vivo a través de Disney+. Además, el club de la Ribera ya tiene agendado otro amistoso: el domingo enfrentará a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, como parte de la puesta a punto final antes del debut oficial.
