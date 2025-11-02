Clima hostil el Monumental: los hinchas de River silbaron a los jugadores
En una noche caliente, los hinchas "millonarios" expresaron su descontento con silbidos. Marcelo Gallardo fue el único ovacionado en Núñez.
El Monumental fue escenario de un primer tiempo cargado de frustración. En el marco de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2025, River igualaba 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, pero lo que más resonó al descanso no fueron los goles sino los silbidos del público.
La bronca del hincha se venía gestando desde antes del inicio. En la previa, cuando se anunciaron las formaciones, varios jugadores recibieron silbatinas, reflejo del malestar general tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.
Los más apuntados fueron Facundo Colidio, Kevin Castaño, Miguel Borja, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Ignacio Fernández, Fabricio Bustos y Matías Galarza, todos cuestionados por el bajo nivel mostrado en las últimas presentaciones.
River fue silbado en el Monumental tras un flojo primer tiempo ante Gimnasia por el Torneo Clausura
En contraste con las críticas al plantel, el entrenador Marcelo Gallardo fue recibido con una ovación cerrada por parte de los hinchas, que corearon el clásico “Muñeco, Muñeco ” en su ingreso al campo de juego. El público dejó en claro que el apoyo al DT más ganador de la historia de River se mantiene intacto, pese a la crisis futbolística. La diferencia de trato entre el cuerpo técnico y los jugadores evidenció una separación entre la crítica al rendimiento colectivo y la admiración por la figura del DT.
Durante la primera mitad, River mostró un juego lento, previsible y con poca profundidad, incapaz de quebrar a un Gimnasia ordenado y combativo. El equipo intentó dominar la posesión, pero careció de precisión en los últimos metros, lo que generó la impaciencia del público. Con este empate parcial, el Millonario sigue sin poder recuperarse anímicamente del golpe en la Copa Argentina y pone en su lugar en zona de Copa Libertadores por tabla anual.
