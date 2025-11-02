Clima hostil el Monumental: los hinchas de River silbaron a los jugadores

River fue silbado en el Monumental tras un flojo primer tiempo ante Gimnasia por el Torneo Clausura

— Diario Olé (@DiarioOle) November 3, 2025

En contraste con las críticas al plantel, el entrenador Marcelo Gallardo fue recibido con una ovación cerrada por parte de los hinchas, que corearon el clásico “Muñeco, Muñeco ” en su ingreso al campo de juego. El público dejó en claro que el apoyo al DT más ganador de la historia de River se mantiene intacto, pese a la crisis futbolística. La diferencia de trato entre el cuerpo técnico y los jugadores evidenció una separación entre la crítica al rendimiento colectivo y la admiración por la figura del DT.