Cambió el pronóstico y hay más días con lluvias en Buenos Aires: cuándo se va el clima inestable
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana signada por las malas condiciones del clima en el AMBA, con varias jornadas con lluvias.
Las lluvias sorprendieron a todos en el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y para sumar malas noticias, el clima inestable se mantiene durante algunas jornadas en la primera semana de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y hasta podrían darse algunas tormentas.
Como había sido anticipado por el organismo, el domingo tuvo chaparrones aislados en horas de la madrugada y mañana, aunque luego la jornada transcurrió con buenas condiciones, nubosidad variable y temperaturas templadas, de entre 17 y 25 grados.
Mientras que el SMN no descarta más precipitaciones para el cierre del fin de semana, espera un lunes sin lluvias, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 29 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Se espera por una semana signada por el clima inestable en el AMBA, con el martes como fecha para el regreso de las precipitaciones, según el SMN. La jornada tendría tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 18 y 25 grados.
El miércoles tendría cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones; junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 21; mientras que el jueves se prevé con cielo nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 11 y 20 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se espera otra vez pasado por agua, con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. Las temperaturas rondarán entre 14 y 28 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el martes y el viernes como fechas con probabilidades de lluvias, pero suma al jueves, con 90% de chances de tormentas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario