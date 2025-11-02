Cambió el pronóstico y hay más días con lluvias en Buenos Aires: cuándo se va el clima inestable

El miércoles tendría cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones; junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 21; mientras que el jueves se prevé con cielo nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 11 y 20 grados.

Para cerrar la semana, el viernes se espera otra vez pasado por agua, con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. Las temperaturas rondarán entre 14 y 28 grados.

El sitio especializado Meteored coincide con el martes y el viernes como fechas con probabilidades de lluvias, pero suma al jueves, con 90% de chances de tormentas.

meteored (24) Varios días con lluvias y hasta tormentas en Buenos Aires. Fuente: Meteored.