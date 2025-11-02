Sorpresa: qué dijo Nancy Pazos a la designación de Diego Santilli en el Gabinete de Javier Milei
La periodista y expareja del flamante ministro se mostró sorprendida, ya que históricamente ha sido crítica de su ideología, pero evaluó el movimiento de Santilli como positivo para el Gobierno.
La designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior fue recibida con un análisis político inesperado: el de la periodista Nancy Pazos, quien a pesar de las conocidas diferencias ideológicas con su expareja, utilizó sus redes sociales para respaldar la decisión del Gobierno de Javier Milei.
En este sentido, Pazos calificó el nombramiento como una "jugada excelente" que le "suma profesionalismo y diálogo" a la gestión actual. Sin embargo, su análisis fue más allá de la capacidad de gestión y se centró en las consecuencias del movimiento en el Congreso.
La periodista destacó que la salida de Santilli de la Cámara de Diputados tendrá un impacto inmediato en la conformación de bloques: "Le quita un diputado al PRO y le da uno más a LLA".
"No hace falta esperar hasta mañana para saber que veo La designación de Diego Santilli es una jugada excelente. Le suma profesionalismo y diálogo al gobierno Y le quita un diputado al PRO y le da uno más a LLA", indicó la conductora de C5N.
Esta lectura motivó una pregunta con destinatario directo: Pazos apuntó al expresidente Mauricio Macri, sugiriendo que la clave de la operación podría radicar en la incomodidad que le generaría al referente del PRO este enroque de bancas. "Al que hay que pregúntarle si está contento o no es a Mauricio Macri", insistió.
Finalmente, Pazos abordó la previsible polémica sobre la renuncia a la banca de diputado por la provincia de Buenos Aires poco tiempo después de ser electo. Así, se desmarcó del debate sobre las candidaturas testimoniales, asegurando que ella "nunca" las había criticado.
En un mensaje final, le pasó la posta a otra colega que sí ha manifestado su rechazo a esa práctica: "A quien hay que preguntarle eso es a @Cris_noticias que sí se manifestó en contra".
