La polémica en la derrota de River: el penal que sancionó Nazareno Arasa y falló Miguel Borja en el final
La nueva frustración del "Millonario" contó con una jugada de locos en el cierre del encuentro, entre polémicas, protestas y la figura del arquero de Gimnasia.
En el marco de un clima completamente hostil en el Monumental por la crisis futbolística que transita el equipo, River cayó con Gimnasia, derrota que contó con una polémica en el final del partido, por un penal que sancionó el árbitro Nazareno Arasa y que Nelson Insfrán le atajó a Miguel Ángel Borja.
Entre silbidos e insultos, el "Lobo" se imponía 1-0 para salvarse del descenso, cuando comenzaron las dudas por algunas decisiones arbitrales: primero fue el agregado de 9 minutos, lo que para el conjunto platense fue excesivo; y luego por la sanción del penal, justamente en el último instante del tiempo recuperado.
Arasa no dudó en pitar un presunto agarrón de Suso sobre Lucas Martínez Quarta en el último tiro de esquina del encuentro. Cuando parecía que estaba ratificada la sanción y Borja se disponía a ejecutar, llamó al VAR para la revisión.
En las imágenes parecía haber una sujeción también del defensor "millonario", lo que podía incidir en anular el penal. Cuando parecía que el árbitro retrotraía su decisión, finalmente optó por confirmarlo.
Quedaba tiempo para la última emoción de la noche ya que, luego de los varios minutos de demora entre la revisión y las protestas, el arquero de Gimnasia se convirtió en el héroe agónico de su equipo y tapó el flojo remate del futbolista colombiano, justamente uno de los más resistidos por parte de los hinchas.
