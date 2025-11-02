La polémica en la derrota de River: el penal que sancionó Nazareno Arasa y falló Miguel Borja en el final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985158873066389870&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Quedaba tiempo para la última emoción de la noche ya que, luego de los varios minutos de demora entre la revisión y las protestas, el arquero de Gimnasia se convirtió en el héroe agónico de su equipo y tapó el flojo remate del futbolista colombiano, justamente uno de los más resistidos por parte de los hinchas.