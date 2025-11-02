"Que se vayan todos...": inédito cántico en el Monumental contra los jugadores de River
Los hinchas estallaron contra los futbolistas, luego de una nueva derrota. Silbidos, insultos y un pedido generalizado.
En el marco de un clima completamente hostil por la crisis futbolística que transita el equipo, los hinchas de River se hicieron sentir como nunca contra los futbolistas, con silbidos antes y durante el encuentro, y con algunos cánticos de reproche hasta inéditos.
El conjunto de Marcelo Gallardo, el único ovacionado de la noche del domingo, completó otra floja actuación que se suma a la reciente eliminación de la Copa Argentina ya en el marco de una serie de derrotas.
En la previa al encuentro, los más apuntados por los hinchas fueron Facundo Colidio, Kevin Castaño, Miguel Borja, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Ignacio Fernández, Fabricio Bustos y Matías Galarza, todos cuestionados por el bajo nivel mostrado en las últimas presentaciones.
Fue así que cuando la voz del estadio fue mencionando a cada uno de los futbolistas, varios de ellos se ganaron unos cuentos silbidos. Y los chiflidos regresaron en el cierre de la primera mitad, cuando el equipo todavía igualaba 0-0 pero sin mostrar signos de recuperación.
Los momentos de mayor tensión en el Monumental se vivieron luego del 1-0 de Gimnasia, cuando la hincha "millonario" sacó a relucir todo su repertorio de canciones con repudio para el equipo.
"Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", cantaron los "millonarios" en más de una oportunidad. "Movete, River, Movete" y "Pongan más huevo, pongan más corazón", fueron otros de los conocidos pero poco escuchados "hits".
En tanto, la canción más impactante, y quizás inédita, fue cuando los hinchas pidieron "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".
Los silbidos y el pedido para que "todos" se vayan de River se reiteró tras el pitazo final, que vino luego del penal atajado a Miguel Ángel Borja y que decretó una nueva derrota.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario