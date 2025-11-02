"Que se vayan todos...": inédito cántico en el Monumental contra los jugadores de River

"Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", cantaron los "millonarios" en más de una oportunidad. "Movete, River, Movete" y "Pongan más huevo, pongan más corazón", fueron otros de los conocidos pero poco escuchados "hits".

En tanto, la canción más impactante, y quizás inédita, fue cuando los hinchas pidieron "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

que se vayan todos

Los silbidos y el pedido para que "todos" se vayan de River se reiteró tras el pitazo final, que vino luego del penal atajado a Miguel Ángel Borja y que decretó una nueva derrota.