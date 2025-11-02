River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
En plena crisis deportiva, el conjunto de Marcelo Gallardo juega una "final" pensando en la Tabla Anual, frente a un "Lobo" con problemas institucionales.
El River de Marcelo Gallardo afronta este domingo un partido decisivo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
El encuentro, que se juega desde las 20:30 en el Estadio Monumental y es transmitido por ESPN Premium, llega en el peor momento de la "Era Gallardo".
Tras la dolorosa eliminación de la Copa Argentina, que se sumó a la de Copa Libertadores, el Millonario busca desesperadamente sumar puntos para asegurar su lugar en el próximo certamen continental. Actualmente, River marcha tercero en la Tabla Anual con 52 unidades, una menos que Boca Juniors.
Perder puntos en casa podría relegarlo a la peligrosa Fase 2 de la Copa Libertadores, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra acechan a un punto de distancia.
Gimnasia, con doble presión El Lobo platense llega al Monumental en un clima institucional explosivo, luego de que su Asamblea Anual terminara con incidentes, sillazos y enfrentamientos. Deportivamente, el equipo interino de Fernando Zaniratto necesita ganar para conseguir la salvación matemática del descenso por Tabla Anual, donde mantiene solo cinco puntos de ventaja sobre Aldosivi.
El resultado de este partido es fundamental para River, ya que una derrota lo dejaría en desventaja de cara al Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera.
Formaciones de River vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura
River: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Datos de River vs. Gimnasia
- Hora: 20.30.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Estadio: Monumental.
