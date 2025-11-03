La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota en la previa al Superclásico

El silencio de Gallardo subraya la gravedad del momento y la urgencia de River por encontrar soluciones antes del duelo con su clásico rival. No se descarta que el DT rompa el silencio durante la semana.

El DT venía de una explosiva conferencia de prensa tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, donde puso en duda su continuidad más allá de fin de año.

En esa ocasión, el “Muñeco” había afirmado que analizaría el futuro al final de la temporada, reconociendo que "los objetivos no se han cumplido" y que el año había sido "completamente negativo".