La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota en la previa al Superclásico
Si bien el "Muñeco" se salvó del repudio popular en el Monumental, tomó una llamativa determinación tras perder con Gimnasia.
La derrota de River este domingo por la noche ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 dejó un clima de profunda tensión en el Estadio Monumental, frustración se vio reflejada en la drástica y poco habitual decisión del entrenador Marcelo Gallardo, luego del encuentro y a días de un nuevo Superclásico.
Esta nueva caída en casa no hace más que profundizar la crisis deportiva que atraviesa el "Millonario". El equipo de Gallardo acumula ahora cuatro derrotas consecutivas de local, una racha negativa histórica que se suma a la reciente y dolorosa eliminación de la Copa Argentina.
El mal momento se vio reflejado en la tensión y el clima completamente hostil en Núñez, con silbidos y cánticos picantes contra los futbolistas, siendo el entrenador el único que se "salvó" del repudio popular.
En este marco, Gallardo sorprendió a más de uno y optó por suspender la habitual conferencia de prensa posterior al partido.
La decisión del "Muñeco" de no hablar con la prensa se produce en el peor momento y con una agenda crucial por delante: este resultado adverso es la antesala del Superclásico contra Boca, que se jugará la próxima semana en La Bombonera.
El silencio de Gallardo subraya la gravedad del momento y la urgencia de River por encontrar soluciones antes del duelo con su clásico rival. No se descarta que el DT rompa el silencio durante la semana.
El DT venía de una explosiva conferencia de prensa tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, donde puso en duda su continuidad más allá de fin de año.
En esa ocasión, el “Muñeco” había afirmado que analizaría el futuro al final de la temporada, reconociendo que "los objetivos no se han cumplido" y que el año había sido "completamente negativo".
