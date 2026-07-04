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Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
MinutoUno
Deportes
Colombia
Mundial 2026

Tras liderar su grupo, el conjunto de Néstor Lorenzo le ganó por la mínima al equipo africando y enfrentará a Suiza en la próxima instancia.

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Colombia derrotó 1-0 a Ghana juegan este viernes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los 16avos de final del Mundial 2026, y sacó el pasaje a los octavos de final, donde ya esperaba Suiza.

El conjunto de Néstor Lorenzo construyó rápido la victoria, con el tanto de John Arias a los 14 minutos del primer tiempo, y luego manejó los tiempos con momentos de gran juego, para consolidar el pasaje a la próxima instancia.

Minuto a minuto de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Colombia quiso estirar la ventaja a los 55 minutos, pero fue offside

Comenzó el segundo tiempo entre Colombia y Ghana

Terminó el primer tiempo: por ahora, Colombia vence a Ghana por 1-0

Colombia abrió el marcador a los 14 minutos de juego

Cómo llegan Colombia y Ghana

La selección colombiana llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con una victoria sobre Uzbekistán, luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió terminar como líder invicto de la zona.

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L. El seleccionado africano puso primera con una victoria ante Panamá (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Inglaterra, demostrando su solidez y templanza en la última línea. Sin embargo, perdió en la última fecha ante Croacia, que se colocó en el segundo puesto del grupo.

Las "Black Stars" intentarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones de mejor rendimiento en la fase de grupos y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.

Formaciones de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Asare; Seidu, Adjetey, Peprah Oppong; Yirenkyi, Elisha Owusu, Thomas Partey, Sulemana; Semenyo, Jordan Ayew; Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Horario y televisación

  • Hora: 22:30
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City

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