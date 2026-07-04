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Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
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Tras liderar su grupo, el conjunto de Néstor Lorenzo le ganó por la mínima al equipo africando y enfrentará a Suiza en la próxima instancia.
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Horario y televisación
Colombia derrotó 1-0 a Ghana juegan este viernes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los 16avos de final del Mundial 2026, y sacó el pasaje a los octavos de final, donde ya esperaba Suiza.
El conjunto de Néstor Lorenzo construyó rápido la victoria, con el tanto de John Arias a los 14 minutos del primer tiempo, y luego manejó los tiempos con momentos de gran juego, para consolidar el pasaje a la próxima instancia.
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