Dos hermanos sobrevivieron al terremoto en Venezuela y revivieron la pesadilla en Colombia

Winder, de 17 años, excavó durante 26 días hasta recuperar los cuerpos de su madre, abuela y hermano menor. The New York Times

Las autoridades confirmaron al medio citado que los tres salieron ilesos, pero sufrieron el trauma de vivir los terremotos en La Guaira y otro Cali en menos de dos meses. El padre, aún conmovido por lo vivido, agradeció poder estar junto a sus hijos: “Nosotros estamos aquí, con vida”.

A pesar del impacto de volver a experimentar un sismo de gran magnitud, los jóvenes lograron ponerse a salvo y contuvieron a su padre en medio de la emergencia: "Papá, quédate tranquilo. Esto ya lo vivimos". Hoy, los adolescentes buscan salir adelante en Colombia estudiando y trabajando para honrar la memoria de su madre.