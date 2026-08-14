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Dos hermanos sobrevivieron al terremoto en Venezuela y revivieron la pesadilla en Colombia

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Querían reconstruir sus vidas luego de que su madre, su abuela y una hermana murieran en junio. Ahora les tocó vivir el terremoto de 7.4. La dramática historia.

Deivid Delfín junto a sus dos hijos sobrevivientes

Deivid Delfín junto a sus dos hijos sobrevivientes, Winder, de 17, a la izquierda, y Deivi, de 15, a la derecha, en Venezuela en junio 2026.

 The New York Times

Dos hermanos adolescentes venezolanos sufrieron un destino trágico e insólito causado por la naturaleza. Tras sobrevivir al devastador doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio, Deivi Delfín (15) y Winder Delfín (17) migraron a Colombia junto a su padre. Apenas tres días después de su llegada, el 10 de agosto, volvieron a presenciar un violento sismo.

"Me vine de Venezuela y el terremoto me está persiguiendo", relató Deivi en una entrevista con BBC, tras revivir la pesadilla del movimiento telúrico, esta vez en la ciudad de Cali.

El padre de los adolescentes, Deivid Delfín, volvió a Venezuela para ayudar, y luego se los llevó a Cali.

El padre de los adolescentes, Deivid Delfín, volvió a Venezuela para ayudar, y luego se los llevó a Cali.

El sismo en Cali y el reencuentro familiar

La mañana del terremoto en Colombia, Winder y Deivi estaban en su casa cuando comenzaron las sacudidas, y salieron corriendo a la calle. Su padre, que estaba trabajando, regresó de inmediato a buscarlos, pero cuando llegó, no encontró a sus hijos y la angustia lo invadió.

Deivi Delfín apoyó en la búsqueda a su hermano Winder a su padre y a su padrastro.

Deivi Delfín apoyó en la búsqueda a su hermano Winder a su padre y a su padrastro.

Entre las víctimas estuvieron su madre, su hermano menor y su abuela. Finalmente, logró reencontrarse con ambos, sanos y salvos. “Se me salieron las lágrimas y todo, porque me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada a mis hijos”, relató el padre en diálogo con el diario El Tiempo de Colombia.

Aunque no resultaron heridos, los tres permanecieron fuera de la vivienda durante horas, atentos a posibles réplicas y con miedo de regresar a la casa.

Winder, de 17 años, excavó durante 26 días hasta recuperar los cuerpos de su madre, abuela y hermano menor.

Winder, de 17 años, excavó durante 26 días hasta recuperar los cuerpos de su madre, abuela y hermano menor.

Las autoridades confirmaron al medio citado que los tres salieron ilesos, pero sufrieron el trauma de vivir los terremotos en La Guaira y otro Cali en menos de dos meses. El padre, aún conmovido por lo vivido, agradeció poder estar junto a sus hijos: “Nosotros estamos aquí, con vida”.

A pesar del impacto de volver a experimentar un sismo de gran magnitud, los jóvenes lograron ponerse a salvo y contuvieron a su padre en medio de la emergencia: "Papá, quédate tranquilo. Esto ya lo vivimos". Hoy, los adolescentes buscan salir adelante en Colombia estudiando y trabajando para honrar la memoria de su madre.

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