Dos hermanos sobrevivieron al terremoto en Venezuela y revivieron la pesadilla en Colombia
Querían reconstruir sus vidas luego de que su madre, su abuela y una hermana murieran en junio. Ahora les tocó vivir el terremoto de 7.4. La dramática historia.
Dos hermanos adolescentes venezolanos sufrieron un destino trágico e insólito causado por la naturaleza. Tras sobrevivir al devastador doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio, Deivi Delfín (15) y Winder Delfín (17) migraron a Colombia junto a su padre. Apenas tres días después de su llegada, el 10 de agosto, volvieron a presenciar un violento sismo.
"Me vine de Venezuela y el terremoto me está persiguiendo", relató Deivi en una entrevista con BBC, tras revivir la pesadilla del movimiento telúrico, esta vez en la ciudad de Cali.
El sismo en Cali y el reencuentro familiar
La mañana del terremoto en Colombia, Winder y Deivi estaban en su casa cuando comenzaron las sacudidas, y salieron corriendo a la calle. Su padre, que estaba trabajando, regresó de inmediato a buscarlos, pero cuando llegó, no encontró a sus hijos y la angustia lo invadió.
Entre las víctimas estuvieron su madre, su hermano menor y su abuela. Finalmente, logró reencontrarse con ambos, sanos y salvos. “Se me salieron las lágrimas y todo, porque me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada a mis hijos”, relató el padre en diálogo con el diario El Tiempo de Colombia.
Aunque no resultaron heridos, los tres permanecieron fuera de la vivienda durante horas, atentos a posibles réplicas y con miedo de regresar a la casa.
Las autoridades confirmaron al medio citado que los tres salieron ilesos, pero sufrieron el trauma de vivir los terremotos en La Guaira y otro Cali en menos de dos meses. El padre, aún conmovido por lo vivido, agradeció poder estar junto a sus hijos: “Nosotros estamos aquí, con vida”.
A pesar del impacto de volver a experimentar un sismo de gran magnitud, los jóvenes lograron ponerse a salvo y contuvieron a su padre en medio de la emergencia: "Papá, quédate tranquilo. Esto ya lo vivimos". Hoy, los adolescentes buscan salir adelante en Colombia estudiando y trabajando para honrar la memoria de su madre.
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