La tragedia que conmueve a Colombia: una joven trilliza perdió a sus hermanas y padres en el terremoto

Las trillizas Isabella, Sofía y Ana María eran inseparables, según cuentan familiares.

La prima agregó que dos tías de la joven permanecerán en Cali para acompañarla de forma permanente. Según su descripción, el cuidado abarcará la recuperación física y también la atención psicológica.

Su familia reveló que la consecuencia central de esa supervivencia es doble: deberá rehabilitarse de las fracturas y afrontar la pérdida de las cuatro personas con las que compartía su vida cotidiana.

El círculo cercano también expuso el impacto de esa ausencia en palabras atribuidas a la propia Ana María. “Yo no sé vivir sin mis hermanas, yo no sé vivir sin mi papá y mi mamá”, dijo, según el material citado en la fuente.

Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali. Foto: @alertanoti/X

El momento en que recibió la noticia aparece como uno de los episodios más delicados del proceso. March dijo que, mientras seguía en recuperación tras la operación, Ana María insistía en preguntar por sus padres y sus hermanas porque alcanzó a ver la magnitud del desastre al ser rescatada, pero no sabía qué había ocurrido con ellos.

Sus tías Vicky y Esperanza, hermanas de su padre, estuvieron junto a ella para comunicarle que sus dos hermanas no habían sobrevivido. La familia sostiene desde entonces un acompañamiento continuo con primas, amigas y especialistas.

En diálogo con El Tiempo, su primo Carlos Saavedra indicó que la evolución médica era favorable. “Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, señaló.