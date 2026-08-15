La tragedia que conmueve a Colombia: una joven trilliza perdió a sus hermanas y padres en el terremoto
Ana María Saavedra sobrevivió al devastador sismo. La sometieron a una intervención quirúrgica por lesiones en la pelvis y se encuentra fuera de peligro.
En medio de la tragedia por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia, siguen surgiendo nuevos relatos de dolor y tristeza. Uno de ellos es el de una familia de Cali, una de las ciudades más afectadas, en donde de tres trillizas, solo una, Ana María, sobrevivió al derrumbe de su casa refugiándose bajo una sólida mesa de madera. Los vecinos oyeron sus gritos y la rescataron poco después del colapso del edificio de cuatro pisos donde vivía.
Sus dos hermanas, Isabela y Sofía, que quedaron atrapadas bajo una escalera, no corrieron la misma suerte. Las trillizas, de 23 años, eran inseparables y acababan de regresar de un viaje a Europa. Habían estudiado marketing juntas en la universidad, pasaron su último semestre en Francia y trabajaban en el mismo sector en Cali.
Sus padres, Jairo Hernán Saavedra, de 63 años, y Victoria Caicedo, de 61, también fallecieron en la tragedia: los rescatistas los encontraron abrazados en el dormitorio del apartamento donde vivían.
Antes de entrar al quirófano en un centro asistencial de la capital vallecaucana, Ana María formuló una frase que su familia convirtió en el centro de su relato sobre la supervivencia.“Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes”, contó March a Noticias Telemundo que le dijo la joven al anestesiólogo.
La familia sostiene que la recuperación requerirá terapias, médicos y apoyo psicológico
Diana March explicó en Blu Radio que la recuperación no se limitará a la cirugía ni al alta médica. “Este proceso también va a ser largo, va a necesitar terapias, doctores, clínicas, absolutamente todo este acompañamiento”, afirmó al ser consultada por el tratamiento que seguirá Ana María.
La prima agregó que dos tías de la joven permanecerán en Cali para acompañarla de forma permanente. Según su descripción, el cuidado abarcará la recuperación física y también la atención psicológica.
Su familia reveló que la consecuencia central de esa supervivencia es doble: deberá rehabilitarse de las fracturas y afrontar la pérdida de las cuatro personas con las que compartía su vida cotidiana.
El círculo cercano también expuso el impacto de esa ausencia en palabras atribuidas a la propia Ana María. “Yo no sé vivir sin mis hermanas, yo no sé vivir sin mi papá y mi mamá”, dijo, según el material citado en la fuente.
El momento en que recibió la noticia aparece como uno de los episodios más delicados del proceso. March dijo que, mientras seguía en recuperación tras la operación, Ana María insistía en preguntar por sus padres y sus hermanas porque alcanzó a ver la magnitud del desastre al ser rescatada, pero no sabía qué había ocurrido con ellos.
Sus tías Vicky y Esperanza, hermanas de su padre, estuvieron junto a ella para comunicarle que sus dos hermanas no habían sobrevivido. La familia sostiene desde entonces un acompañamiento continuo con primas, amigas y especialistas.
En diálogo con El Tiempo, su primo Carlos Saavedra indicó que la evolución médica era favorable. “Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, señaló.
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