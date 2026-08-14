Nuevo Gobierno: embargarán cuentas bancarias y tarjetas de crédito de personas que figuren en esta página web

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

¿Cómo averiguar si estás en la lista de deudores y evitar el embargo?

Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro. Para saber si una persona está en la lista, se puede revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales de atención.

Para evitar la suspensión de los productos financieros, las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado tributario. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

Si un ciudadano ya fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago. Una vez que se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer el acceso a los fondos.