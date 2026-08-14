Nuevo Gobierno: embargarán cuentas bancarias y tarjetas de crédito de personas que figuren en esta página web
El Gobierno de Colombia confirmó la ejecución de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios. Conocé cómo funcionará la medida.
El Gobierno de Colombia puso en marcha una nueva etapa de fiscalización tributaria que endurece acciones contra quienes mantienen deudas con el Estado. Entre las medidas previstas se encuentra el embargo de cuentas bancarias y medios de pago, como tarjetas de crédito, para los que figuren en el registro de la DIAN.
¿Cómo se aplican los embargos y bloqueos de cuentas bancarias?
El esquema de embargos y suspensiones financieras no se ejecutará de forma indiscriminada, sino mediante un procedimiento gradual y controlado bajo la supervisión de las autoridades tributarias. La DIAN coordina acciones directas con entidades financieras, bancos y cooperativas, que quedan habilitadas para bloquear o suspender productos financieros de manera inmediata una vez que se confirme la inclusión del ciudadano en la base de datos oficial.
Las acciones previstas contemplan, entre otras, las siguientes medidas:
- Bloqueo integral de cuentas bancarias, impidiendo cualquier tipo de retiro, transferencia o pago.
- Inhabilitación de tarjetas de crédito, tanto en su versión física como digital.
- Retención de saldos disponibles, que serán aplicados directamente a la cancelación de la deuda tributaria.
¿Quiénes aparecen en la lista de morosos embargados?
El foco estará puesto en aquellos contribuyentes que ignoraron reiterados requerimientos de pago o que registran obligaciones tributarias vencidas por encima de los topes establecidos. La lista publicada por la DIAN incluye tanto a personas naturales como jurídicas con procesos abiertos o deudas pendientes desde hace más de seis meses.
Entre los perfiles más afectados se encuentran:
- Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.
- Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.
- Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.
¿Cómo averiguar si estás en la lista de deudores y evitar el embargo?
Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro. Para saber si una persona está en la lista, se puede revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales de atención.
Para evitar la suspensión de los productos financieros, las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado tributario. Entre las acciones preventivas se destacan:
- Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.
- Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.
- Mantener actualizados los datos personales y fiscales.
- Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.
Si un ciudadano ya fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago. Una vez que se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer el acceso a los fondos.
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