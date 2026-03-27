Selección Argentina vs. Mauritania por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Final del primer tiempo en la Bombonera: Argentina gana cómodo 2-0
El conjunto de Lionel Scaloni no pasó mayores sobresaltos en una primera mitad que lo tuvo como dominador.
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El conjunto nacional ultima detalles de cara al Mundial 2026 en un amistoso en la Bombonera, que también funciona como "partido despedida".
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En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se enfrenta este jueves a Mauritania, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.
El encuentro se disputa este viernes 27 de marzo desde las 20.15 horas en la Bombonera, con televisación de Telefe.
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