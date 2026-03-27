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Selección Argentina vs. Mauritania por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La Selección argentina juega un amistoso como local antes del Mundial 2026

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El conjunto nacional ultima detalles de cara al Mundial 2026 en un amistoso en la Bombonera, que también funciona como "partido despedida".

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EN VIVO

En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se enfrenta este jueves a Mauritania, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.

El encuentro se disputa este viernes 27 de marzo desde las 20.15 horas en la Bombonera, con televisación de Telefe.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Mauritania por un amistoso internacional

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Final del primer tiempo en la Bombonera: Argentina gana cómodo 2-0

El conjunto de Lionel Scaloni no pasó mayores sobresaltos en una primera mitad que lo tuvo como dominador.

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GOLAZO DE NICO PAZ

El joven argentino puso el 2-0 con un golazo de tiro libre.

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GOL DE LA ARGENTINA: Enzo Fernández

Enzo Fernández llegó al área tras un centro de Nahuel Molina y puso el 1-0 para la Argentina.

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Homenaje a Juan Foyth y Joaquín Panichelli en la previa

En un clima de profunda emoción y unidad, la Selección Argentina protagonizó un conmovedor gesto minutos antes del inicio del amistoso frente a Mauritania. El plantel que conduce Lionel Scaloni salió al campo de juego con un mensaje claro en apoyo a Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

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foyt panichelli seleccion
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Suena el Himno Nacional en la Bombonera

La Selección se prepara para el amistoso ante Mauritania. Previo, Ariel Ardit fue el encargado de cantar el Himno Nacional.

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Quiénes se quedaron afuera del banco de suplentes

Nicolás Tagliafico, Tomás Palacios y Gianluca Prestianni se quedaron afuera del banco de suplentes.

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Formación de la Argentina, confirmada

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Nico González, Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Mauritania

El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Dónde sintonizar Telefe:

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

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Datos de Selección Argentina vs. Mauritania

  • Hora: 20:15
  • TV: Telefé
  • Estadio: La Bombonera
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