Con gol y emoción, Otamendi cerró un ciclo con la Selección Argentina: "Lo di todo"
El defensor puso fin a su etapa con la camiseta argentina en el país tras la goleada ante Zambia y dejó un mensaje cargado de sentimiento, aunque aún sueña con el Mundial.
La noche en La Bombonera tuvo un tinte especial para Nicolás Otamendi. Más allá de la contundente victoria de la Selección Argentina por 5-0 frente a Zambia, el encuentro marcó el cierre de una etapa significativa en la carrera del experimentado defensor, quien confirmó que fue su último partido en suelo argentino con la camiseta albiceleste.
Conmovido, el central no ocultó sus emociones al referirse a este momento tan particular: “Fue mi último partido en Argentina con la Selección, lo di todo por esta camiseta”, expresó, dejando en claro el compromiso que lo acompañó a lo largo de su trayectoria en el equipo nacional. Su despedida tuvo todos los condimentos: victoria, reconocimiento del público y hasta un gol propio.
En una muestra de liderazgo y compañerismo, Lionel Messi le cedió la ejecución de un penal que el "General" transformó en el 3-0 parcial, un gesto que potenció aún más la carga emotiva de la jornada.
A lo largo de su recorrido con la Selección, el defensor acumuló 131 partidos y convirtió nueve goles, además de ser parte de una de las etapas más exitosas del equipo. En su palmarés figuran cuatro títulos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial 2022, logros que lo posicionan como uno de los referentes de este ciclo.
Durante sus declaraciones, Otamendi repasó lo que significó este camino: “Fue un camino largo, de muchas alegrías. Obviamente me voy triste, pero con la sensación de que di todo por la Selección. Siempre tuve la predisposición que hay que tener para defender a mi país y la alegría de vestir estos colores. Fue algo hermoso”. Además, destacó la importancia de haber podido despedirse ante el público local: “Fue una despedida acá en Argentina, mi último amistoso en nuestro país. Es una alegría jugar en Argentina, disfrutar de nuestra gente”.
A pesar de este cierre simbólico, el defensor dejó en claro que su historia con la Albiceleste aún no terminó. Con el Mundial 2026 en el horizonte, mantiene intacta su ambición: “Queda el Mundial, obviamente vamos a ir a competir. Que la gente crea porque hay con qué”. También hizo referencia al rendimiento reciente del equipo, reconociendo altibajos en los amistosos previos: “El partido anterior no salió de la mejor manera y nos fuimos con un sabor amargo. Hoy dimos otra cara, somos conscientes de que las cosas no salieron en el partido anterior”.
Así, Otamendi le puso punto final a su etapa en el país con la camiseta argentina, en una noche que combinó nostalgia, orgullo y la ilusión de un último desafío en la máxima cita del fútbol mundial.
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