Con gol y emoción, Otamendi cerró un ciclo con la Selección Argentina: "Lo di todo"

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A pesar de este cierre simbólico, el defensor dejó en claro que su historia con la Albiceleste aún no terminó. Con el Mundial 2026 en el horizonte, mantiene intacta su ambición: “Queda el Mundial, obviamente vamos a ir a competir. Que la gente crea porque hay con qué”. También hizo referencia al rendimiento reciente del equipo, reconociendo altibajos en los amistosos previos: “El partido anterior no salió de la mejor manera y nos fuimos con un sabor amargo. Hoy dimos otra cara, somos conscientes de que las cosas no salieron en el partido anterior”.

Así, Otamendi le puso punto final a su etapa en el país con la camiseta argentina, en una noche que combinó nostalgia, orgullo y la ilusión de un último desafío en la máxima cita del fútbol mundial.

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