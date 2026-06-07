La estrategia que Alpine prepara que Franco Colapinto recupere terreno en Mónaco

“He tenido problemas con el bloqueo de las ruedas delanteras y traseras durante todo el fin de semana, y cuando no tienes la confianza aquí para forzar al límite y acercarte a los muros, realmente te pasa factura. Simplemente no ha funcionado este fin de semana en comparación con las carreras recientes”, señaló. Las dificultades para encontrar equilibrio en las frenadas condicionaron su desempeño en sectores clave del trazado urbano, donde la precisión resulta fundamental para ganar tiempo por vuelta.

La estrategia de Alpine para pelear por los puntos

Pensando en la competencia del domingo, Colapinto dejó en claro que la prioridad será mantenerse alejado de los incidentes en las primeras vueltas y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir durante la carrera.

“Sabíamos antes del fin de semana que este es un circuito único y que podría no favorecer las fortalezas de nuestro paquete actual. Mañana lo daremos todo, intentaremos no meternos en líos al principio y veremos qué pasa. Aquí puede pasar cualquier cosa, con interrupciones o banderas rojas, así que tenemos que estar preparados para aprovechar la oportunidad”, concluyó.

Con una carrera históricamente marcada por los accidentes, los ingresos del auto de seguridad y las banderas rojas, la apuesta de Alpine y de Colapinto pasará por la paciencia, la estrategia y la capacidad de capitalizar cualquier situación inesperada para escalar posiciones en las estrechas calles del Principado.