La estrategia que Alpine prepara que Franco Colapinto recupere terreno en Mónaco
Franco Colapinto partirá desde el 14° puesto en el GP de Mónaco y apostará a una carrera inteligente para aprovechar incidentes y pelear por los puntos.
Franco Colapinto no logró meterse en la Q3 del Gran Premio de Mónaco y largará desde la 14ª posición en la carrera. Tras una clasificación condicionada por problemas de frenado, el piloto argentino explicó cuál será la estrategia de Alpine para intentar avanzar posiciones y acercarse a la zona de puntos.
Luego de una exigente jornada de clasificación en el histórico circuito callejero del Principado, el piloto argentino analizó su rendimiento y destacó el trabajo realizado por el equipo para mejorar el comportamiento del monoplaza respecto de los entrenamientos previos: “Trabajamos hasta altas horas de la noche y logramos algunos avances con respecto a donde estábamos ayer y, al final, nos quedamos a solo unas décimas de llegar a la Q3”, explicó el piloto argentino.
A pesar de la mejora, el representante de Alpine lamentó haber quedado fuera de la última tanda clasificatoria en un trazado donde las diferencias suelen ser mínimas. “Sin embargo, las diferencias son tan ajustadas aquí en un circuito corto, que nos quedamos fuera y probablemente tendremos una carrera larga por delante mañana”, agregó.
Los problemas de Franco Colapinto con los frenos en Mónaco
Durante todo el fin de semana, el joven oriundo de Pilar debió convivir con inconvenientes en el frenado, una situación especialmente delicada en un circuito tan técnico y exigente como el de Mónaco.
“He tenido problemas con el bloqueo de las ruedas delanteras y traseras durante todo el fin de semana, y cuando no tienes la confianza aquí para forzar al límite y acercarte a los muros, realmente te pasa factura. Simplemente no ha funcionado este fin de semana en comparación con las carreras recientes”, señaló. Las dificultades para encontrar equilibrio en las frenadas condicionaron su desempeño en sectores clave del trazado urbano, donde la precisión resulta fundamental para ganar tiempo por vuelta.
La estrategia de Alpine para pelear por los puntos
Pensando en la competencia del domingo, Colapinto dejó en claro que la prioridad será mantenerse alejado de los incidentes en las primeras vueltas y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir durante la carrera.
“Sabíamos antes del fin de semana que este es un circuito único y que podría no favorecer las fortalezas de nuestro paquete actual. Mañana lo daremos todo, intentaremos no meternos en líos al principio y veremos qué pasa. Aquí puede pasar cualquier cosa, con interrupciones o banderas rojas, así que tenemos que estar preparados para aprovechar la oportunidad”, concluyó.
Con una carrera históricamente marcada por los accidentes, los ingresos del auto de seguridad y las banderas rojas, la apuesta de Alpine y de Colapinto pasará por la paciencia, la estrategia y la capacidad de capitalizar cualquier situación inesperada para escalar posiciones en las estrechas calles del Principado.
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