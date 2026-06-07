El pogo más grande del pop: Lali cerró su show en River cantando Jijiji en homenaje a Indio Solari

Inmediatamente después, agradeció a la ciudad y arengó a la multitudinaria audiencia para vivir un momento verdaderamente épico e irrepetible. "Gracias Fundamental, gracias Buenos Aires. Nos vamos con esta canción. ¡Los quiero escuchar, eh! ¡Ahora sí, el pogo más grande de todo el pop argentino!", gritó a todo pulmón antes de desatar el furor total y absoluto al ritmo de un mashup de ''No me importa'' y ''Jijiji".