El pogo más grande del pop: Lali cerró su show en River cantando Jijiji en homenaje a Indio Solari
La estrella del pop Lali le dio un cierre épico a su gran show en River Plate. Ante una inmensa multitud, homenajeó a Indio Solari cantando su clásico.
La histórica presentación de Lali Espósito en el estadio Monumental culminó de la manera más espectacular y rockera posible. Para ponerle un broche de oro a una noche verdaderamente inolvidable frente a miles de fanáticos, la artista decidió despedirse interpretando el himno máximo de nuestro rock nacional.
El mensaje de Lali Esposito a sus fans y el pogo con Jijiji
Antes de que comenzaran a sonar los icónicos acordes de la canción inmortalizada por el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la estrella pop se tomó unos segundos de pausa para hablarle directamente a su inmenso público y reflexionar sobre su carrera.
"Nunca fui lo que querían de mí. Pero no me importa porque están acá. Así que ha valido la pena", confesó la cantante con absoluta sinceridad y evidente emoción frente a un estadio que la ovacionaba sin cesar.
IMPORTANTE: Lali cumplió su gran sueño: cantó con Kylie Minogue en River Plate
Inmediatamente después, agradeció a la ciudad y arengó a la multitudinaria audiencia para vivir un momento verdaderamente épico e irrepetible. "Gracias Fundamental, gracias Buenos Aires. Nos vamos con esta canción. ¡Los quiero escuchar, eh! ¡Ahora sí, el pogo más grande de todo el pop argentino!", gritó a todo pulmón antes de desatar el furor total y absoluto al ritmo de un mashup de ''No me importa'' y ''Jijiji".
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