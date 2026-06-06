Lali EN VIVO en River: cómo ver el show con homenaje a Indio Solari y Tini Stoessel como invitada
Tras su arrollador 2025, Lali llega a River. Hoy cantará junto a Tini Stoessel y rendirá tributo a Indio Solari. Mañana será la transmisión oficial.
La enorme presentación de Lali en el Estadio River Plate marca un hito. Este sábado 6 de junio, la estrella pop brindará su primer concierto, que contará con Tini Stoessel y un sentido homenaje a Indio Solari. El domingo se realizará la esperada transmisión oficial del gran evento en directo.
Cómo ver a Lali en vivo por streaming
Para coronar la exitosa gira de “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, luego de un arrollador 2025 en el que logró agotar cinco estadios Vélez consecutivos, el esperado recital de este domingo 7 de junio estará disponible en exclusiva por la plataforma Flow.
Los clientes de Personal podrán disfrutar del impactante show en vivo a través del canal 605 en Argentina, 119 en Uruguay y 25 en Paraguay. La transmisión promete la mejor calidad de streaming desde cualquier dispositivo y, una vez finalizado el concierto, el contenido quedará disponible en la modalidad On Demand para revivirlo todas las veces que quieran.
IMPORTANTE: Los Fundamentalistas EN VIVO: link para ver en YouTube el homenaje a Indio Solari desde Comodoro Rivadavia
El homenaje a Indio Solari y la intimidad del backstage
En la previa del primero de sus shows, la artista sorprendió durante las pruebas de sonido luciendo un buzo negro con la inconfundible imagen de Indio Solari estampada al frente, a modo de sentido homenaje tras su reciente partida.
En la espalda de la misma prenda, la cantante redobló el tributo llevando inscripta la mítica frase "Mi genio amor", sellando así su profunda admiración por el exlíder de Los Redondos en una fecha tan especial.
Como parte de la inmensa experiencia que rodea este fin de semana histórico, el sábado 6 desde las 18 horas se estrena el último capítulo de la serie “Camino a River”. Esta producción audiovisual revela todo el backstage, la ardua preparación artística y la intimidad del proyecto más ambicioso en la carrera de la cantante.
Este show en el Monumental marca el cierre definitivo de una gira internacional que recorrió Argentina, Uruguay y España, reafirmando por completo su indiscutido lugar como una de las figuras más influyentes del pop local.
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