Lali EN VIVO en River: cómo ver el show con homenaje a Indio Solari y Tini Stoessel como invitada

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En la espalda de la misma prenda, la cantante redobló el tributo llevando inscripta la mítica frase "Mi genio amor", sellando así su profunda admiración por el exlíder de Los Redondos en una fecha tan especial.

Como parte de la inmensa experiencia que rodea este fin de semana histórico, el sábado 6 desde las 18 horas se estrena el último capítulo de la serie “Camino a River”. Esta producción audiovisual revela todo el backstage, la ardua preparación artística y la intimidad del proyecto más ambicioso en la carrera de la cantante.

Este show en el Monumental marca el cierre definitivo de una gira internacional que recorrió Argentina, Uruguay y España, reafirmando por completo su indiscutido lugar como una de las figuras más influyentes del pop local.