Quién es Don Garber, el poderoso dirigente de la MLS que tuvo un cruce con Lionel Messi

Durante su gestión, la MLS pasó de contar con una cantidad mucho menor de equipos a convertirse en una competición con presencia consolidada en distintos mercados de Estados Unidos y Canadá. Garber también tuvo un papel central en la estrategia de expansión internacional de la liga y en el crecimiento de su exposición comercial y mediática.

¿Qué pasó entre Messi y Don Garber antes?

El cruce de Messi con Don Garber fue por primera vez ante las cámaras y miles de personas, pero no fue el inicio de una historia que inició cuando Leo no fue a jugar el MLS All Star Game 2025 y siguió con declaraciones cruzadas.

El 10 argentino se ausentó de ese juego que es más show que otra cosa porque priorizó su estado físico y competir en partidos por los puntos. Una decisión más que justificada desde el criterio deportivo y no arriesgar de más. Venía de jugar nueve encuentros en 30 días y eso Don Garber lo sabía. Sin embargo, la MLS que él dirige lo sancionó con un partido de suspensión.

Messi acató la sanción y masticó bronca. Incluso en muchos partidos se lo vio muy molesto con el arbitraje, como este mismo miércoles vs. Cruz Azul. El combo se completa con la poca o nula onda que hay entre los hermanos Mas, propietarios de Inter Miami, con Don Garber, quien hace 25 años es Comisionado de la MLS y dejará el cargo el 1° de enero de 2027.