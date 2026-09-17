Quién es Don Garber, el poderoso dirigente de la MLS que tuvo un cruce con Lionel Messi
El comisionado de la Major League Soccer quedó en el centro de la escena después de protagonizar un momento tenso con el 10 durante los festejos del Inter Miami.
Lionel Messi vivió una noche cargada de festejos con Inter Miami, pero hubo un momento que rompió con la celebración. Después de levantar la Campeones Cup y mientras se preparaba para las fotos con sus compañeros, el capitán argentino protagonizó un particular cruce con Don Garber, uno de los principales dirigentes del fútbol de Estados Unidos.
Las imágenes del festejo mostraron al 10 con un gesto serio mientras intercambiaba algunas palabras con el dirigente. En un momento, el argentino pareció decirle “Vos conmigo no”, acompañado por gestos que evidenciaron su malestar. El episodio llamó rápidamente la atención porque Garber no es una figura secundaria dentro del fútbol estadounidense: desde hace décadas ocupa uno de los cargos más importantes de la MLS.
Don Garber, el hombre que dirige la MLS
Donald Garber, conocido públicamente como Don Garber, es el comisionado de la Major League Soccer. Ocupa ese puesto desde 1999 y durante más de dos décadas estuvo al frente del proceso de crecimiento y expansión de la principal competencia de fútbol profesional de Estados Unidos.
Su función es comparable, dentro de la estructura de la MLS, con la de un máximo responsable ejecutivo de la liga. Entre sus tareas se encuentran representar institucionalmente a la competencia, trabajar junto con los propietarios de las franquicias y supervisar distintos aspectos vinculados con el desarrollo del torneo.
Durante su gestión, la MLS pasó de contar con una cantidad mucho menor de equipos a convertirse en una competición con presencia consolidada en distintos mercados de Estados Unidos y Canadá. Garber también tuvo un papel central en la estrategia de expansión internacional de la liga y en el crecimiento de su exposición comercial y mediática.
¿Qué pasó entre Messi y Don Garber antes?
El cruce de Messi con Don Garber fue por primera vez ante las cámaras y miles de personas, pero no fue el inicio de una historia que inició cuando Leo no fue a jugar el MLS All Star Game 2025 y siguió con declaraciones cruzadas.
El 10 argentino se ausentó de ese juego que es más show que otra cosa porque priorizó su estado físico y competir en partidos por los puntos. Una decisión más que justificada desde el criterio deportivo y no arriesgar de más. Venía de jugar nueve encuentros en 30 días y eso Don Garber lo sabía. Sin embargo, la MLS que él dirige lo sancionó con un partido de suspensión.
Messi acató la sanción y masticó bronca. Incluso en muchos partidos se lo vio muy molesto con el arbitraje, como este mismo miércoles vs. Cruz Azul. El combo se completa con la poca o nula onda que hay entre los hermanos Mas, propietarios de Inter Miami, con Don Garber, quien hace 25 años es Comisionado de la MLS y dejará el cargo el 1° de enero de 2027.
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