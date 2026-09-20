Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. San Diego
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Inter Miami vs. San Diego por la MLS.
Con el impulso anímico de haber levantado recientemente la Campeones Cup, el Inter Miami de Lionel Messi afronta este domingo por la noche un compromiso de máxima exigencia por la fecha número 26 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
En busca de consolidar su protagonismo en la tabla y achicar margen con el puntero Nashville, "Las Garzas" se medirán en condición de local ante San Diego, duro rival procedente de la Conferencia Oeste.
El encuentro, que promete emociones y gran convocatoria, tendrá como principales atracciones la presencia en el once inicial de Lionel Messi y de Rodrigo De Paul, pilares fundamentales en el esquema del conjunto estadounidense.
El partido se disputa este domingo 20 de septiembre a partir de las 20:00 (horario de la Argentina) en las instalaciones del Nu Stadium. Para los seguidores que deseen seguir las alternativas del cotejo, la transmisión oficial estará a cargo de la pantalla de Apple TV.
Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami vs. San Diego
La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
La misma suscripción otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
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