Confirmado: la formación de River para el Superclásico ante Boca en la Bombonera
El entrenador Leonardo Ponzio ultima detalles para su primer visita a la Bombonera como entrenador del "Millonario".
A instantes de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, River ultima detalles para visitar este domingo a Boca desde las 15 en La Bombonera. A la espera del choque estelar, el entrenador Leonardo Ponzio definió el equipo sin mayores sorpresas.
Fiel al estilo que viene mostrando en su interinato, el DT del "Millonario" no ha apelado a la experimentación ni a los cambios drásticos. Con una estructura táctica clara, la principal incógnita de la formación pasaba por la evolución física de Aníbal Moreno, quien mantiene en vilo al cuerpo técnico, quien finalmente no fue incluido entre los concentrados.
La gran duda que tenía Leonardo Ponzio en la mitad de la cancha
El volante mendocino padece una discopatía lumbar que le impidió entrenar con normalidad durante toda la semana, tras haber jugado apenas 17 minutos en el triunfo frente a Racing antes de pedir el cambio. Con su presencia descartada y la baja por lesión de Fausto Vera, la alternativa que ganó terreno para ocupar el eje del mediocampo es la del juvenil Lucas Silva (categoría 2007).
Silva, que reapareció ante la "Academia" tras tres meses sin sumar minutos en Primera, asomaba como la primera opción para conformar el doble pivote o proteger la zona media junto a Tobías Andrada en el esquema ideado por el "León".
En el resto del terreno de juego, las decisiones de Ponzio parecen estar tomadas. En el lateral izquierdo, la experiencia y jerarquía de Marcos Acuña se impusieron por sobre la frescura de Francisco Ortega.
Del mismo modo, en el ataque, Lucas Beltrán, de gran presente desde la goleada en Córdoba frente a Belgrano, le sigue ganando la pulseada a Sebastián Driussi para ser la referencia de área. Mientras que el armado ofensivo estará sostenido por el ritmo y la desfachatez de Ángel Correa y Thiago Almada.
La formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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