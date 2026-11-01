Confirmado: la formación de River para el Superclásico ante Boca en la Bombonera

Del mismo modo, en el ataque, Lucas Beltrán, de gran presente desde la goleada en Córdoba frente a Belgrano, le sigue ganando la pulseada a Sebastián Driussi para ser la referencia de área. Mientras que el armado ofensivo estará sostenido por el ritmo y la desfachatez de Ángel Correa y Thiago Almada.

La formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.