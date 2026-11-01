Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. River por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. River por el Torneo Clausura.
Boca y River protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, cuando se enfrenten desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports y Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El "Xeneize" atraviesa un gran presente y buscará aprovechar la localía para quedarse con una victoria que le permita consolidarse en la pelea por la Tabla Anual. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Independiente y lidera la tabla acumulada con 57 puntos, además de ubicarse segundo en la Zona A.
Por su parte, el "Millonario" intentará dar el golpe en La Bombonera para mejorar su posición en el torneo y seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. River llega tras derrotar a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B, mientras que se encuentra séptimo en la Tabla Anual, con 52 unidades.
En cuanto al historial, Boca y River disputaron 266 partidos oficiales, con 94 victorias para el "Xeneize", 88 para el conjunto de Núñez y 84 empates. El último enfrentamiento se produjo el 19 de abril de 2026, por el Torneo Apertura, cuando el club de La Ribera se impuso por 1-0 en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.
Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Interzonal
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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