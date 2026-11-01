Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. River por Internet

En cuanto al historial, Boca y River disputaron 266 partidos oficiales, con 94 victorias para el "Xeneize", 88 para el conjunto de Núñez y 84 empates. El último enfrentamiento se produjo el 19 de abril de 2026, por el Torneo Apertura, cuando el club de La Ribera se impuso por 1-0 en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.