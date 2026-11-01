El presunto capricho protocolar de Javier Milei que incomoda al Vaticano: ¿qué decidirá León XIV?
eEl Presidente pidió recibir en un lugar y de una manera particular. Los detalles.
A siete días del arribo de León XIV a la Argentina, la Casa Rosada y el Vaticano sostienen una puja protocolar silenciosa. Javier Milei formuló un pedido que incomodó a la diplomacia papal, mientras el Pontífice tomó una decisión política que descolocó a Balcarce 50, según informó Infobae.
El protocolo vaticano daba por sentado que Milei aguardaría en la pista. Sin embargo, un pedido formal de la Cancillería alteró esa previsión. El Presidente pretende saludar al Papa dentro del avión, descender con él por las escalerillas y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada. El Vaticano rechaza esa propuesta y, por ahora, eligió el silencio como respuesta protocolar.
La primera escala de León XIV será Uruguay, y llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Yamandú Orsi, en Montevideo, y Keiko Fujimori, en Lima, estarán en la pista de aterrizaje, aunque ninguno solicitó saludar a León XIV abordo del avión papal.
La disputa protocolar entre la Cancillería y la diplomacia papal se desarrolla en medio de definiciones políticas que tensionan la relación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede. El pedido presidencial buscó modificar el esquema tradicional de recepción de un Pontífice, y la negativa vaticana dejó a la Casa Rosada sin respuesta formal durante los últimos días. Mientras tanto, el arribo del Papa a Buenos Aires se acerca y ambas partes mantienen posiciones encontradas sobre cómo se desarrollará el primer contacto oficial en territorio argentino.
Luján se prepara para recibir al papa León XIV: el megaoperativo, la llegada y todos los detalles de la visita
Luján ya cuenta los días para recibir al papa León XIV. El próximo miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a la ciudad bonaerense para encabezar una misa frente a la Basílica Nacional, en una convocatoria que podría reunir a entre un millón y un millón setecientas mil personas.
A días del acontecimiento, Minutounoo viajó hasta allí y conversó con el intendente Leonardo Boto, quien brindó detalles sobre los preparativos y la organización de una jornada que modificará por completo la dinámica de la localidad.
La ceremonia tendrá lugar a las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre. Según precisó el intendente, el Papa tiene previsto llegar a las 9.42 y realizar parte del recorrido a bordo del papamóvil. El ingreso será por el sector de la fuente y el tótem, donde se realizará el cambio de vehículo para continuar por el circuito preparado especialmente para su llegada.
La Conferencia Episcopal definió que la celebración en Luján será la Misa de la Caridad, una decisión que también determinará quiénes tendrán prioridad para ingresar al sector principal. “La conferencia episcopal definió que la misa de Luján es la misa de la caridad”, explicó Boto durante la recorrida.
En ese sentido, la Plaza Belgrano tendrá acceso únicamente con invitación y estará destinada, principalmente, a representantes de organizaciones y obras de caridad vinculadas a la Iglesia. Entre ellas se encuentran Cáritas y Hogares de Cristo, además de instituciones y movimientos de distintas provincias del país. También habrá autoridades nacionales, provinciales y municipales invitadas por la Conferencia Episcopal.
“Estamos hablando de caritas, va a haber gente de todas las provincias del país, gente de Hogares de Cristo, obras ligadas a la iglesia”, detalló el jefe comunal. Y agregó que la intención es que el espacio tenga como protagonistas a quienes forman parte de las acciones solidarias de la Iglesia.
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