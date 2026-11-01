El presunto capricho protocolar de Javier Milei que incomoda al Vaticano: ¿qué decidirá León XIV?

A días del acontecimiento, Minutounoo viajó hasta allí y conversó con el intendente Leonardo Boto, quien brindó detalles sobre los preparativos y la organización de una jornada que modificará por completo la dinámica de la localidad.

La ceremonia tendrá lugar a las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre. Según precisó el intendente, el Papa tiene previsto llegar a las 9.42 y realizar parte del recorrido a bordo del papamóvil. El ingreso será por el sector de la fuente y el tótem, donde se realizará el cambio de vehículo para continuar por el circuito preparado especialmente para su llegada.

La Conferencia Episcopal definió que la celebración en Luján será la Misa de la Caridad, una decisión que también determinará quiénes tendrán prioridad para ingresar al sector principal. “La conferencia episcopal definió que la misa de Luján es la misa de la caridad”, explicó Boto durante la recorrida.

En ese sentido, la Plaza Belgrano tendrá acceso únicamente con invitación y estará destinada, principalmente, a representantes de organizaciones y obras de caridad vinculadas a la Iglesia. Entre ellas se encuentran Cáritas y Hogares de Cristo, además de instituciones y movimientos de distintas provincias del país. También habrá autoridades nacionales, provinciales y municipales invitadas por la Conferencia Episcopal.

“Estamos hablando de caritas, va a haber gente de todas las provincias del país, gente de Hogares de Cristo, obras ligadas a la iglesia”, detalló el jefe comunal. Y agregó que la intención es que el espacio tenga como protagonistas a quienes forman parte de las acciones solidarias de la Iglesia.