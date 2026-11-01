Las fotos del casamiento: Lali Espósito y Pedro Rosemblat le pusieron una condición a los invitados
Durante un íntimo festejo, la cantante y el comunicador recibieron a varios invitados, pero con una restricción especial y una resolución muy creativa. Conocé los detalles.
En el más absoluto hermetismo y rodeados por su círculo más íntimo de afectos, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el "sí, quiero" este sábado 31 de octubre. La pareja organizó una celebración matutina en Casa Carlos, una distinguida propiedad emplazada en el histórico barrio porteño de San Telmo, eligiendo una fecha cargada de valor sentimental para ambos, ya que se cumplían exactamente tres años desde que se conocieron durante una fiesta de Halloween.
A pesar del riguroso operativo de seguridad montado en las inmediaciones del recinto para mantener alejados a la prensa y a los curiosos, diversos detalles de la velada no tardaron en circular a través de las redes sociales.
Con la premisa de que los presentes inmortalicen postales espontáneas en paralelo al trabajo de los fotógrafos oficiales —una tendencia en auge para este tipo de festejos—, los novios agasajaron a los asistentes entregándoles un particular souvenir. La propuesta se dio a conocer a partir de la filtración de una imagen donde se observa una cámara analógica acompañada por un cartel con instrucciones especiales.
En el encabezado del mensaje redactado por la pareja se leía con entusiasmo: “¡Una cámara para vos”. Acto seguido, los novios explicaban la elección del obsequio argumentando: “Te elegimos para que nos ayudes a capturar todos los momentos divertidos de esta fiesta”.
La tarjeta contenía además las indicaciones operativas para utilizar el dispositivo, recomendando expresamente: “Acordate de prender el flash antes de cada foto”. En el texto se detallaba que cada equipo contaba con una capacidad limitada a 27 tomas y que, una vez consumido el rollo por completo, el aparato debía ser depositado en el área del guardarropas. Como broche final de la dedicatoria, los flamantes esposos despidieron a sus seres queridos con una enérgica arenga: “A darlo todo”.
Más allá del celoso resguardo que buscaron sostener a lo largo de todo el evento, la intervención de un vecino desde el exterior del predio permitió registrar el preciso momento en que la cantante le leía sus promesas matrimoniales al comunicador. En el material difundido en redes sociales se alcanzaron a escuchar fragmentos de la dedicatoria de la artista, destacándose expresiones como “por ser tu mujer” y la profunda reflexión donde remarcó que “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.
Asimismo, a través de la cuenta de X FandomAguerrid trascendió una instantánea de la ceremonia llevada a cabo en un pintoresco jardín rodeado de abundante vegetación. La imagen captó a los novios tomados de la mano en el centro del predio, acompañados por los aplausos y gestos de afecto de todos sus allegados.
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