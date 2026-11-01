Las fotos del casamiento: Lali Espósito y Pedro Rosemblat le pusieron una condición a los invitados

Más allá del celoso resguardo que buscaron sostener a lo largo de todo el evento, la intervención de un vecino desde el exterior del predio permitió registrar el preciso momento en que la cantante le leía sus promesas matrimoniales al comunicador. En el material difundido en redes sociales se alcanzaron a escuchar fragmentos de la dedicatoria de la artista, destacándose expresiones como “por ser tu mujer” y la profunda reflexión donde remarcó que “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.

Asimismo, a través de la cuenta de X FandomAguerrid trascendió una instantánea de la ceremonia llevada a cabo en un pintoresco jardín rodeado de abundante vegetación. La imagen captó a los novios tomados de la mano en el centro del predio, acompañados por los aplausos y gestos de afecto de todos sus allegados.