Qué pasó con el saludo entre Leandro Paredes y Marcos Acuña en la previa del Superclásico
Los excompañeros de la Selección Argentina se reencontraron tras el encontronazo del pasado Superclásico y un sinfín de versiones.
La previa del nuevo Superclásico dejó una de las imágenes más comentadas de la tarde en La Bombonera. En el tradicional protocolo previo al pitazo inicial, cuando el plantel de River pasó por delante de la formación de Boca, se produjo un cordial saludo entre todos los protagonistas que sirvió para bajar decibeles tras los antecedentes recientes.
Entre los cruces de manos de rigor, las cámaras captaron un momento especial: Leandro Paredes y Marcos Acuña se saludaron con un cálido beso, dejando atrás cualquier rastro de fricción.
El reencuentro entre los campeones del mundo no era un detalle menor para el mundo del fútbol. En el último Superclásico disputado en el Monumental, ambos referentes habían protagonizado un fuerte encontronazo dentro del campo de juego que escaló mediáticamente. Incluso, por aquel episodio circularon diversas versiones que señalaban que esa disputa interna habría influido en su relación y alimentado rumores sobre la ausencia del lateral en la consideración para la lista del Mundial 2026.
Sin embargo, sobre el césped de La Bombonera, los excompañeros de la Selección Argentina eligieron dar vuelta la página con un gesto de plena cordialidad antes de disputar un nuevo duelo decisivo.
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