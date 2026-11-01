Qué pasó con el saludo entre Leandro Paredes y Marcos Acuña en la previa del Superclásico

El saludo de Leandro Paredes con los jugadores de River antes del Superclásico. pic.twitter.com/YoM4GezdrC — minutouno (@minutounocom) November 1, 2026

El reencuentro entre los campeones del mundo no era un detalle menor para el mundo del fútbol. En el último Superclásico disputado en el Monumental, ambos referentes habían protagonizado un fuerte encontronazo dentro del campo de juego que escaló mediáticamente. Incluso, por aquel episodio circularon diversas versiones que señalaban que esa disputa interna habría influido en su relación y alimentado rumores sobre la ausencia del lateral en la consideración para la lista del Mundial 2026.