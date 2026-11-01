Qué dijo el Gobierno sobre el supuesto capricho protocolar de Javier Milei para recibir al Papa León XIV
El canciller habló sobre los trascendidos respecto de dónde recibirá Javier Milei al Papa León XIV y la participación o no de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
El canciller Pablo Quirno rechazó de manera categórica las versiones que circularon en las últimas horas sobre la organización de la llegada del papa León XIV y la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales. A través de una publicación en la red social X, el funcionario calificó como falsas ambas versiones y despejó las dudas que se habían instalado respecto al protocolo de la visita pontificia.
Bajo el encabezado "FALSO y FALSO", Quirno enfrentó los rumores que señalaban supuestas condiciones impuestas por la administración Milei en torno al recibimiento del líder de la Iglesia Católica y a la presencia de la vicepresidenta en la visita papal. El canciller fue contundente al respecto.
En su mensaje, el titular del Palacio San Martín precisó: "Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno 'desea cancelar' la presencia oficial de Victoria Villarruel". De este modo, el funcionario descartó tanto la existencia de una solicitud formal vinculada al recibimiento presidencial en la aeronave como la pretendida intención del Poder Ejecutivo de dejar afuera a la vicepresidenta de los actos oficiales, más allá del distanciamiento que ambos mantienen.
Finalmente, Quirno cerró su publicación ratificando la posición del Gobierno ante la llegada del Sumo Pontífice y subrayó que "la visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos". Con estas palabras, el canciller buscó llevar tranquilidad respecto al desarrollo de la visita papal y despejar cualquier duda sobre la organización del evento.
Cuál es el presunto capricho protocolar de Javier Milei que incomoda al Vaticano
A siete días del arribo de León XIV a la Argentina, la Casa Rosada y el Vaticano sostienen una puja protocolar silenciosa. Surgieron rumores sobre un supuesto pedido que incomodó a la diplomacia papal, mientras el Pontífice tomó una decisión política que descolocó a Balcarce 50, según informó Infobae.
El protocolo vaticano daba por sentado que Milei aguardaría en la pista. Sin embargo, un pedido formal de la Cancillería alteró esa previsión. La noticia sugería que el Presidente pretendía saludar al Papa dentro del avión, descender con él por las escalerillas y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada. El Vaticano rechaza esa propuesta y, por ahora, eligió el silencio como respuesta protocolar.
La primera escala de León XIV será Uruguay, y llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Yamandú Orsi, en Montevideo, y Keiko Fujimori, en Lima, estarán en la pista de aterrizaje, aunque ninguno solicitó saludar a León XIV abordo del avión papal.
La disputa protocolar entre la Cancillería y la diplomacia papal se desarrolla en medio de definiciones políticas que tensionan la relación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede. El pedido presidencial buscó modificar el esquema tradicional de recepción de un Pontífice, y la negativa vaticana dejó a la Casa Rosada sin respuesta formal durante los últimos días. Mientras tanto, el arribo del Papa a Buenos Aires se acerca y ambas partes mantienen posiciones encontradas sobre cómo se desarrollará el primer contacto oficial en territorio argentino.
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