Qué dijo el Gobierno sobre el supuesto capricho protocolar de Javier Milei para recibir al Papa León XIV

El protocolo vaticano daba por sentado que Milei aguardaría en la pista. Sin embargo, un pedido formal de la Cancillería alteró esa previsión. La noticia sugería que el Presidente pretendía saludar al Papa dentro del avión, descender con él por las escalerillas y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada. El Vaticano rechaza esa propuesta y, por ahora, eligió el silencio como respuesta protocolar.

La primera escala de León XIV será Uruguay, y llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Yamandú Orsi, en Montevideo, y Keiko Fujimori, en Lima, estarán en la pista de aterrizaje, aunque ninguno solicitó saludar a León XIV abordo del avión papal.

La disputa protocolar entre la Cancillería y la diplomacia papal se desarrolla en medio de definiciones políticas que tensionan la relación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede. El pedido presidencial buscó modificar el esquema tradicional de recepción de un Pontífice, y la negativa vaticana dejó a la Casa Rosada sin respuesta formal durante los últimos días. Mientras tanto, el arribo del Papa a Buenos Aires se acerca y ambas partes mantienen posiciones encontradas sobre cómo se desarrollará el primer contacto oficial en territorio argentino.